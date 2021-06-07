中協助印尼生產疫苗 反對「疫苗民族主義」

中國國務委員兼外長王毅同印尼總統特使、對華合作牽頭人盧胡特5日在貴陽共同主持中國印尼高級別對話合作機制首次會議。（新華社）

中國 國務委員兼外長王毅與印尼 總統特使、對華合作負責人盧胡特5日在貴陽共同主持「中國印尼高級別對話合作機制」首次會議，雙方共同宣布「春苗行動」，達成五點重要共識，其中包括推進南海行為準則磋商和疫苗 合作，協助印尼建設區域疫苗生產中心；王毅還稱將抵制「疫苗民族主義」。此外，中國5日也宣布援助東帝汶10萬劑由科興（Sinovac）新冠疫苗。

據新華社，中國與印尼在會上達成的五點重要共識，包括：加強政治互信，密切戰略溝通；加深新冠肺炎疫苗和衛生健康合作；推動共建「一帶一路」提質升級；開拓海上合作廣闊空間；以及豐富人文交流時代內涵，加強旅遊和職業教育合作。王毅表示，中印高級別對話合作機制旨在落實兩國元首新近達成的重要共識，整合提升原有對話合作渠道，為兩國進一步拓展全方位合作打造新的平台，增添新的動力。

王毅指出，雙方一致同意要用好這一新機制，將兩國合作從政治、經濟、人文「三駕馬車」齊頭並進，升級為政治、經濟、人文和海上合作「四輪驅動」，進一步統籌各方面資源，協調各部門力量，推動兩國關係在後疫情時期取得更大發展。

王毅稱，當前各國疫苗接種不平衡問題十分突出，一些發達國家囤積疫苗，很多發展中國家無苗可打。「中方堅決抵制疫苗民族主義，反對製造免疫鴻溝」。雙方將繼續深化疫苗研發、生產、分配等全產業鏈合作，助力印尼打造區域疫苗生產中心。

盧胡特說，印尼願積極配合中方推行「春苗行動」，幫助在印尼的中國公民接種疫苗。此外，雙方將深入對接「一帶一路」倡議和「全球海洋支點」構想，確保雅萬高鐵如期建成。

此外，中國駐東帝汶大使肖建國5日與東帝汶副總理多斯桑托斯（Armanda Berta dos Santos）在帝力國際機場（Dili International airport）進行10萬劑新冠疫苗和10萬支針筒交接儀式。

據香港01報導，肖建國表示，自2021年4月以來，東帝汶疫情形勢惡化，中國始終關注當地疫情發展，高度重視東帝汶提出的援助疫苗請求，在全球疫苗資源稀缺的情況下，決定向對方提供疫苗援助。

多斯桑托斯致詞感謝中方的捐贈。她說，面對來勢洶洶的疫情，東帝汶急需疫苗的保護，中方這批援助非常重要、非常及時。