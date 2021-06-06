港媒：拜登經濟刺激計畫 難阻止中國崛起

港媒刊文指出，美國 總統拜登 提出1.9兆美元疫情紓困方案，除了提振美國經濟，也可能意在阻止中國 崛起，但長遠來看，美國無論採取多大的支出或針對性增長政策，都無法阻止中國經濟超過美國。另針對拜登擴大「應對中國軍工企業威脅」的中企黑名單，中國官媒回嗆，華盛頓變本加厲，也打不趴自主研發的中國科技。

環球時報引述香港南華早報3日刊出題為「拜登的經濟刺激計劃能否阻止中國成為世界頭號經濟大國？」文章指出，拜登提出1.9兆美元疫情紓困方案提振美國經濟時，可能想到了中國。該方案獲得國會批准兩周後，拜登說將盡其所能確保中國不會成為最強大的國家。

但拜登的刺激方案是否足以阻止中國的崛起？文中說，中國疫情後經濟增長已顯露見頂跡象，美國增長率有可能在未來幾個季度領先。但經濟學家們說，長遠來看，美國無論採取多大的支出或什麼樣的針對性增長政策，都無法阻止中國經濟超過美國。

文章引述美聯儲的數據，刺激措施最初將促進美國經濟，在2021年推動國內生產總值增長6.5%。彼得森的研究員黃天磊（音譯）說，相比之下，中國2021年GDP增長率預計約8.5%，仍高於美國創紀錄的增長率。

黃天磊說，中國要實現2020年至2035年的經濟目標，就需在未來15年實現年均4.8%的增長，「若中國確實能在這個水平上至少再增長10年，那麼在可預見的未來，美國總體增長數字幾乎不可能超過中國」。即使美國受到拜登刺激措施推動，但到2030年，中國經濟幾乎肯定仍將超過美國，成為世界最大經濟體。

文章引述安保資本的首席經濟學家謝恩·奧利弗也認為，美國大規模基建投資計畫只會減緩、卻難以阻止中國超過美國。英國諮詢公司經濟和商業研究中心副主席道格·邁克威廉姆斯說，中國GDP將不斷向美國逼近，超過美國不可避免。

另拜登3日簽署行政命令，以所謂「應對中國軍工企業威脅」為由，將包括華為等59家中企列入投資「黑名單」。對此，中國官媒環球時報發表評論指出，這顯示無論白宮的主人是誰，對華戰略都是換湯不換藥，甚至在有些領域可能會變本加厲。

評論說，可以確定，華盛頓是不可能打趴中國這些科技企業的，因為中國科技從一開始就立足於自主研發，從而獲得強大的生存和發展能力。其次是因為美國的打壓根本上違背市場規律，作用力有限，難以持續。