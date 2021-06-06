我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

禁令擋不住？澳洲龍蝦經香港偷偷重返中國

中國新聞組／北京6日電
隨著中國市場禁止澳洲龍蝦進口，澳洲國內龍蝦變得供過於求，導致澳洲民眾已經吃到「厭倦」。（取材自環球時報）
隨著中國市場禁止澳洲龍蝦進口，澳洲國內龍蝦變得供過於求，導致澳洲民眾已經吃到「厭倦」。（取材自環球時報）

澳洲中國的貿易關係持續緊張，中國去年對澳洲龍蝦進口實施非正式禁令，但從西澳最大龍蝦行業機構近來發布的數據看，在透過非直接渠道的「灰色貿易」助推下，澳洲龍蝦出口出現大幅增長，向曾經生意興隆的中國市場出售，其中以香港的增幅最明顯。

澳洲廣播公司報導，數據顯示，西澳對香港的龍蝦出口猛增，從去年10月微不足道的水平躍升至今年3月的300多萬噸。昆士蘭大學農業與食品科學學院高級研究員斯科特．沃爾德隆說，香港消費者的需求「極不可能」導致澳龍蝦出口如此猛增。香港更有可能被用作向中國內地出口龍蝦的中轉港，「絕大多數龍蝦在香港被轉運，透過非正式進口形式進入中國內地。」

沃爾德隆說，包括龍蝦在內的澳洲一些商品，過去曾透過非正式渠道銷往全球最大市場，如葡萄酒、柑橘、牛肉，木材等其他大宗商品也曾途經緬甸等渠道進入中國。「灰色貿易」在中澳兩國簽署自貿協定後就不再那麼流行。但隨著中澳關係持續緊張，如今其他商品通過此類途徑進入中國的可能性也在增加。

澳洲智庫珀斯美亞中心貿易專家杰弗里·威爾森說，過去12個月裡，許多澳洲農業生產商都感受到來自北京的貿易打擊的重創，且「短期內並無替代中國的良好出口選項」 。轉口貿易的灰色渠道是出口商「維繫與中國夥伴關係的唯一途徑」。他稱此類「貿易欺騙」並不違法，但往往受到國際貿易法反對，「個中風險在於，一旦被發現，政府很可能關閉有關渠道。」

另據彭博報導，來自主要商業團體的報告顯示，澳中關係惡化已導致澳洲出口商「不可能」在華正常經營。報告中，澳洲工商總會援引對189家澳企的調查結果表示，由於貿易爭端，關稅正令澳企付出沉重代價，「對那些在亞洲尤其是與中國進行貿易的（澳）企業來說，處理國際關係的艱難讓他們越來越不抱幻想」。該報告出爐恰逢澳洲與其最大貿易夥伴中國的關係倒退。

多家受訪出口商表示，政府與北京的地緣政治爭端激化前，他們的對華業務一直順利。他們越來越擔心政府會發出加劇對華關係緊張的聲明，「他們認為澳洲聯邦政府不應在媒體上渲染對華不滿，而應在政府層面更謹慎地解決問題。」

澳洲 中國 香港

上一則

科興疫苗稱打第3針 抗體提高20倍

下一則

「六四」32周年當天發敏感詞 小紅書微博帳戶失效

延伸閱讀

香港豪宅停車位130萬成交 到底會停什麼名車？

香港豪宅停車位130萬成交 到底會停什麼名車？
用百萬樂透獎勵打疫苗很貴嗎？最直觀的經濟學告訴你

用百萬樂透獎勵打疫苗很貴嗎？最直觀的經濟學告訴你
港媒指控：銷港台豬萊劑嚴重超標

港媒指控：銷港台豬萊劑嚴重超標
澳媒：日相菅義偉將訪澳洲 宣示同抗中國威脅

澳媒：日相菅義偉將訪澳洲 宣示同抗中國威脅

熱門新聞

廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光