網紅倡新冠溯源查美實驗室 中外交部：反映百姓心聲

中國外交部發言人汪文斌。（中新社）

中國 官媒環球時報旗下自媒體日前向世界衛生組織發出公開信，要求世衛組織徹查美國 德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室，是否因曾涉及有病毒洩露的風險而暫時關閉。對此，外交部發言人汪文斌表示，這反映了中國老百姓的心聲。

環時旗下「耿直哥」、「厲潔」等自媒體在5月31日發出的這封公開信中指出，美國軍方的德特里克堡生物實驗室存放著全世界最致命也最具傳染性的病毒，比如伊波拉、天花、SARS病毒、MERS病毒以及新冠病毒，卻有著令人擔憂的安全紀錄。美國疾控中心卻以「國家安全」為由，拒絕透露此事的真相。美國媒體也沒有深挖，反而是在新冠肺炎疫情 爆發後，不斷將疫情栽贓給中國的武漢病毒所。

信中稱，如今新冠病毒肆虐全球，「身為中國老百姓的我們，也非常關注這一問題。」但美遮遮掩掩和轉移矛盾的行為，以及德特里克堡令人擔憂的安全紀錄，都令中國老百姓非常擔憂。

汪文斌昨天對此表示，這封信反映了中國老百姓的心聲。美媒報導，2019年秋季，也就是新冠疫情爆發之前的幾個月，紐約時報等美國媒體披露，德堡再次因為嚴重的隱患，一度被暫停運營；但以上的重重疑雲，美方至今沒有正面回應，如何令國際社會信服？