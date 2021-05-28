終止「韓美飛彈準則」美啟動亞太飛彈競賽 劍指中國？

南韓試射玄武二型彈道飛彈，美國解禁後，南韓可望發展出更有破壞力的飛彈。（美聯社）

美韓峰會雖然在22日清晨結束，但餘波盪漾不已，其中最重要的問題是，峰會之後，南韓 是否更靠近美國 ？美韓峰會另一重點是美方同意終止「韓美飛彈準則」，被解讀劍指中國 。

整體來看，雖然美國沒有逼南韓要加入「四方安全對話」（Quad），但南韓參與許多Quad的功能，尤其聯合聲明中提及「強調保持台灣海峽和平與穩定的重要性」，用詞與美日峰會類似，更顯示南韓與美國站在一起。

真正重要的是，美方同意終止「韓美飛彈準則」，這意味取消南韓飛彈射程限制；準則始於1979年，當年南韓同意限制飛彈射程在150公里以內，而彈頭在500公斤內，以此交換美國飛彈技術，其後限制數度放寬，2012年放寬至800公里，讓北韓全境置於飛彈射程下。

如今把限制完全取消，意味著南韓可在本土以外、譬如可從最新的3千噸潛艦「張保皋III級」，發射更長距的中程飛彈，甚至洲際彈道飛彈，給了南韓更大的戰略彈性，從民族主義來看，南韓認為這是拿回「飛彈主權」。

這是文在寅總統上台後積極要爭取的三項安保主權，另外兩項分別是「戰時指揮權」以及「戰略核潛艦」，如今有一項達成，已經足以讓文在寅歷史留名，難怪青瓦台官員稱此為此番訪美「最重大的成就」。

雖然北韓已有核武，但在美國核武保護傘、名為保護實則壓制下，東北亞國家都不敢研發核武，轉而往飛彈發展。目前南韓最大的飛彈是「玄武4型」，表面上仍然符合800公里限制，潛在射程可達2千公里，上面可裝載4噸重的彈頭，號稱是全世界最大彈頭。

在美國鬆綁後，南韓勢必加緊推進飛彈研發，不過這是個兩面刃，因為距離950公里的北京也將進入南韓飛彈射程，而台灣與南韓的飛彈研發趨勢，其實是正中美國印太戰略的下懷。

自從2019年美國退出「中程飛彈協議」之後，美國就希望積極開發新型飛彈，好趕上中國飛彈發展，前國防部長艾斯柏甚至提議要在亞太各國部署美國開發出來的新型中程飛彈，卻遭遇中國強烈反彈，讓亞太各國也不敢與美國合作。

美國現在看來有一個戰略轉彎，與其由美國研發飛彈，部署在東亞各國，招致各國政治上的反對，不如讓各國自行發展射程可達中國的中長程飛彈，只要有了能力，將來戰略意圖一改變，就可成為牽制中國的有效盟友，美國樂見其成。

南韓當然不願意對抗中國，尤其是之前讓美國部署薩德嘗到中國經濟制裁的苦頭，所以2年多前，美方要求東亞盟國部署美方中程飛彈時，南韓是強烈拒絕。

但情勢比人強，美國對南韓影響力很大，南韓的飛彈系統不可能不被整合到美國的地區飛彈系統，屆時南韓的國防外交政策將會陷入尷尬境地，更何況明年3月後，很可能是保守派入駐青瓦台，屆時韓美安全合作只會更強，這正是終止「韓美飛彈準則」隱憂之所在。