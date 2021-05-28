戴琪、劉鶴通話點到為止 「坦率交換意見」措辭受矚
中美在時隔9個月之後，再次開啟經貿領域對話，中媒分析，這代表中美兩國雖吵過架，但雙方在經貿仍是中美關係壓艙石這個問題上具有高度共識；通話內容雖點到為止，但展現了雙方「平等和相互尊重」的立場。而劉鶴此次再度出馬，也等於否認了此前傳出北京考慮讓另一位國務院副總理胡春華接替劉鶴的消息。
具中國官方背景的「陶然筆記」微信公眾號分析指出，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪通話，傳達了兩個信息，一是經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要，另一是中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通。
分析稱，中美關係正遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難，但即使是在美方大肆對華抹黑打壓，導致中美關係跌至歷史低點的時候，經貿合作依然是中美之間相對穩定的領域，對中美兩國關係正常化、保證中美關係不出軌、不越紅線十分重要。
在對話的消息稿中所使用的「坦誠、務實、建設性的交流」、「交換意見」等措辭也頗具深意。「坦誠」說明雙方都不迴避問題，「務實」表明在坦誠的基礎上尋找可能解決問題的辦法，「建設性」意味著雙方都在推動問題解決。中方的新聞稿提及「雙方認為發展雙邊貿易非常重要」 ，而美國貿易代表辦公室也表態稱「討論美中貿易關係的重要性」 ，中美雙方的措辭一致，表明雙方在經貿仍是中美關係壓艙石這個問題上具有高度共識。
對話顯現的另一方面意義是，要突破眼下的局面，中美之間需要對彼此實力和意圖有更深刻的認識，需要根據新形勢形成更優化的相處方式。這是一條從未有人走過的路。可以明確的是，用溝通對話解決問題，朝著合作的方向走，是解決分歧成本最小的一種方式。
另外，在通話時間上，雙方釋放消息的時間，前後不到一個小時，且雙方在通話中也都沒有提及「第一階段經貿協議」。也是新聞稿中「平等和相互尊重」的某種體現。
多維新聞分析，這次對話除了彼此認識對方、坦誠溝通，言外之意還意味著將繼續保持溝通。雙方在進一步的議題上點到為止，也為下一次的溝通做了鋪墊。
另外，美媒本月中曾引述知情人士表示，北京正在考慮以胡春華接替劉鶴與美國方面談判。多維新聞指出，此次劉鶴的出馬，無疑向外界說明這個接替說是無稽之談。預計至少在中共二十大換屆人事調整前不會臨陣換將。所謂胡春華接替之說，不排除故意製造話題的可能。
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