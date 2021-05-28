戴琪、劉鶴通話點到為止 「坦率交換意見」措辭受矚

美國貿易代表戴琪。(歐新社)

中美在時隔9個月之後，再次開啟經貿領域對話，中媒分析，這代表中美兩國雖吵過架，但雙方在經貿仍是中美關係壓艙石這個問題上具有高度共識；通話內容雖點到為止，但展現了雙方「平等和相互尊重」的立場。而劉鶴此次再度出馬，也等於否認了此前傳出北京 考慮讓另一位國務院 副總理胡春華接替劉鶴的消息。

具中國官方背景的「陶然筆記」微信公眾號分析指出，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪通話，傳達了兩個信息，一是經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要，另一是中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通。

分析稱，中美關係正遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難，但即使是在美方大肆對華抹黑打壓，導致中美關係跌至歷史低點的時候，經貿合作依然是中美之間相對穩定的領域，對中美兩國關係正常化、保證中美關係不出軌、不越紅線十分重要。

在對話的消息稿中所使用的「坦誠、務實、建設性的交流」、「交換意見」等措辭也頗具深意。「坦誠」說明雙方都不迴避問題，「務實」表明在坦誠的基礎上尋找可能解決問題的辦法，「建設性」意味著雙方都在推動問題解決。中方的新聞稿提及「雙方認為發展雙邊貿易非常重要」 ，而美國 貿易代表辦公室也表態稱「討論美中貿易關係的重要性」 ，中美雙方的措辭一致，表明雙方在經貿仍是中美關係壓艙石這個問題上具有高度共識。

對話顯現的另一方面意義是，要突破眼下的局面，中美之間需要對彼此實力和意圖有更深刻的認識，需要根據新形勢形成更優化的相處方式。這是一條從未有人走過的路。可以明確的是，用溝通對話解決問題，朝著合作的方向走，是解決分歧成本最小的一種方式。

另外，在通話時間上，雙方釋放消息的時間，前後不到一個小時，且雙方在通話中也都沒有提及「第一階段經貿協議」。也是新聞稿中「平等和相互尊重」的某種體現。

多維新聞分析，這次對話除了彼此認識對方、坦誠溝通，言外之意還意味著將繼續保持溝通。雙方在進一步的議題上點到為止，也為下一次的溝通做了鋪墊。

另外，美媒本月中曾引述知情人士表示，北京正在考慮以胡春華接替劉鶴與美國方面談判。多維新聞指出，此次劉鶴的出馬，無疑向外界說明這個接替說是無稽之談。預計至少在中共二十大換屆人事調整前不會臨陣換將。所謂胡春華接替之說，不排除故意製造話題的可能。