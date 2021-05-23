又防中國登陸？ 日本最大實彈射擊演習

日本為防中國海上擴張，陸上自衛隊實施境內年度最大規模實彈射擊演習。(美聯社)

日媒報導，日本 陸上自衛隊22日在靜岡縣舉行了該國最大規模實彈「富士綜合火力演習」，是因考量到「中國 在包括尖閣諸島（中國稱釣魚 島）的東海加強活動」，藉此強化日本的離島防衛。無獨有偶，日本陸上自衛隊專責奪島作戰的「水陸機動團」第三支部隊考慮部署在長崎縣並與美軍合作，目標也是「應對中國對尖閣諸島的壓力」。

日本共同社報導，日本陸上自衛隊22日在東富士演習場所舉行的「富士綜合火力演習」，設想「迎擊試圖登陸的敵人，阻止入侵」。約兩個小時的演習中，使用實彈約43噸，另有45輛坦克和裝甲車、54門火砲、約3100人參加。日本防衛相岸信夫視察了演習現場，演習並透過YouTube直播。

報導稱，該演習考慮到中國在包括釣魚島的東海加強活動，因此著力彰顯自衛隊強化「西南諸島」周邊的離島防衛。

環球時報引述樞密院十號報導指出，近年日本不斷在「富士綜合火力演習」增加「中國元素」，從2012年開始就增加了自衛隊海陸空「立體奪島」的內容，看起來似乎很好很強大。然而演習的目的本質其實是宣傳訓練效果，也就只是一場「耗費高昂的大型『焰火秀』」而已。

日本共同社並報導，日本陸上自衛隊負責奪回離島作戰的專門部隊「水陸機動團」將新設的第三支部隊，原本計畫部署在北海道，但政府考慮將其部署在長崎縣大村市竹松駐地，原因是為了應對中國對釣魚島的壓力。

報導稱，日本政府重視了與在長崎縣佐世保市設有據點的現有兩支部隊、以及包括沖繩在內的美軍的合作。安排該部隊常駐美軍施瓦布軍營（沖繩縣名護市邊野古）的方案也曝了光，但現階段不在沖繩部署。