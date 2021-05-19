日美法軍演壓制中國？自衛隊憂鞭長莫及

日本 自衛隊和法、美在宮崎和鹿兒島兩縣的霧島演習場實施離島防衛聯合訓練，透過多邊包圍網制衡圍繞釣魚島（日稱尖閣諸島）與中國 的緊張局勢。菲律賓總統杜特蒂 17日則下令，禁止其內閣成員公開談論南中國海問題，但他表示這不代表在捍衛主權方面出現動搖。

共同社報導，日本防衛省自衛隊中，許多看法認為倘若中國大陸的兩岸統一目標同主張保護民主陣營的美國相碰撞，那麼以駐日美軍基地集中的沖繩為首，危險波及日本的可能性充分存在。

雖然不少意見歡迎歐洲重視太平洋的動向「無疑起到推動作用」，但一名自衛隊幹部冷靜地認為，「就算在尖閣諸島或台灣出現突發事態，期待英法正式展開部隊是不可行的」。

另據美國之音報導，菲律賓總統杜特蒂17日下令，禁止其內閣成員公開談論南中國海問題，但他表示，這並不意味著菲律賓在捍衛主權方面出現動搖。他說：「如果我們要談，那只是我們在內部交談。」

在杜特蒂做出這一決定之前，一些菲律賓部長們就數百艘漁船出現在南中國海菲律賓專屬經濟區對中國進行了強烈譴責。杜特蒂一直尋求與中國加強關係，他認為官員們的做法加劇了兩國緊張局勢。

杜特蒂後來澄清說，他的命令不應該被理解為軟弱。他還表示，海上巡邏必須繼續，「我們的機構被指示去做他們必須和應該做的事情來保護和捍衛我們國家的利益」。