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「不會聽到戰鼓聲」 澳商界打臉政府 籲與中國談判

中國新聞組／北京18日電
（取材自環球時報）
（取材自環球時報）

中澳關係緊張，讓雙方的貿易都受到衝擊。澳洲商界近日則對澳洲政府發出呼籲，希望政府能透過「談判、常識和外交」讓兩國緊張關係降溫，「不會聽到來自商界的『戰鼓聲』！」

環球時報報導，澳洲人報17日報導稱，澳洲最大的工業協會首席執行官威洛克斯近日表示，一直以來都在擔心的澳洲安全和經濟關係「清算日」正在到來，與中國的緊張形勢有可能升級，呼籲停止使用「煽動性」語言，例如澳洲內政部秘書長佩祖洛此前曾稱「戰鼓已經擂響」。

威洛克斯在演講時表示：「現實情況在好轉之前可能還會變得更糟，遠遠更糟，但這種情況只會在談判、常識和外交努力完全失敗之後才會發生。讓我們所有人一起努力，來確保不會出現這種情況。你不會聽到來自澳洲商界的『戰鼓聲』。」

澳洲人報指出，前自由黨議員、現在負責澳洲商業委員會國際交流工作的史密斯說，商業界和政府在如何處理這一關係的問題上應該存在共同點。「我多次到訪中國，情況不應該糟糕到現在這種地步」。

威洛克斯在該場演講中還提到，中國似乎在尋求離間澳洲和紐西蘭。紐西蘭貿易部長日前曾建議澳洲「正確認識中國」、「要和中國互相尊重」。紐西蘭身為「五眼聯盟」成員，卻與其他四國的對中態度不同調，已經引起其他成員不滿。

環時稱，紐西蘭前總理克拉克此前在提及紐西蘭的外交政策時表示，「紐西蘭不是其他任何國家的墊腳石」，「紐西蘭是一個獨立主權的國家，以前沒有，現在和今後也都不會跟隨西方大國亦步亦趨」。

澳洲 中國 內政部

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