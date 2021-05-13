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人口危機？中國：比美歐國家人口總數 加起來還多

中國新聞組／北京13日電
中國外交部發言人華春瑩12日表示，中國人口是14.1178億，比美歐國家人口總數加起來還多。（中新社）
中國外交部發言人華春瑩12日表示，中國人口是14.1178億，比美歐國家人口總數加起來還多。（中新社）

針對中國11日發布第七次人口普查，歐美一些媒體稱中國人口「陷入危機」，中國外交部發言人華春瑩12日表示，中國人口是14.1178億，依然比美歐國家人口總數加起來還多，反問不知道有關國家媒體記者從何得出「中國人口危機說」這一結論？

英國金融時報早前稱中國之所以沒有第一時間公布普查結果，是因為人口總數已經不足14億。華春瑩回應稱，不知道中國關於這次人口普查權威消息發布之後，這家媒體發表「獨家報導」的人有沒有要發表糾正的報導呢？

香港01報導，中國外交部12日舉行例行記者會，華春瑩表示，中國現在人口是14.1178億，比2010年增長了5.38%，平均增長0.53%。這個數據表明了中國人口十年來繼續保持了低速增長的態勢，中國的人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。不是依然比美歐國家人口總數加起來還多嗎？不知道有關國家媒體記者怎麼搖身變成了人口統計學家和社會學家，從何得出「中國人口危機說」這一結論。

華春瑩也提到中國的人口質量穩步提升，人口受教育程度明顯提高，人口結構調整變化，性別結構改善，人口流動聚集的趨勢也更加明顯，城鎮化的水平持續提高。

華春瑩說，回顧過去幾十年來，在中國發展的幾乎每一個關鍵階段，西方都會對中國作出種種評判和預測，都會出現各種各樣的論調。各種花樣的「中國威脅論」、「中國崩潰論」，隨著中國的持續發展，這樣的種種論調一一被事實打臉。

中國 華春瑩 人口普查

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