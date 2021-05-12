華春瑩嗆紐時報導：世界不應只有CNN、BBC

中國想創造一個全球新聞媒體，取代BBC和CNN等國際主流媒體?圖為今年3月11日，北京街頭的巨型螢幕，播放習近平出席全國人民代表大會閉幕式的畫面。（路透資料照片）

國際記者聯合會一份將公開的報告指出，中國 正在創造全球新聞媒體的替代選擇，以取代英國BBC和美國 CNN等主流媒體。 對此，中國外交部發言人華春瑩 11日回應，這個世界本來就是豐富多元的，在媒體領域不應該只有CNN和BBC，每個國家都應該有自己的聲音。華春瑩並曝新華社記者已被迫於5月1日自美回中國。

據紐約時報取得的報告揭露，中國將資金、權力和觀點注入世界上幾乎各個國家的媒體，以及在2019新冠肺炎疫情來襲時，如何利用這項新權力，來講述中國版本的故事。

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總部設於布魯塞爾的國際記者聯合會在2019年秋天，全球邊界尚未因疫情而關閉之前，對全球媒體成員進行調查赫然發現，來自幾內亞比索的新聞工作者應邀與中國同行簽署協議。中國政府的宣傳報紙「中國日報」不但以英文發行，還有塞爾維亞語版。

一位菲律賓記者估計，某家菲律賓通訊社逾五成新聞來自中國的新華社。南非一家媒體集團向中國投資人募集資金後，開除一名曾撰寫中國鎮壓維吾爾人文章的專欄作家。

國際記者聯合會預計12日公布這份由美國前全國公共電台（NPR）北京分社社長、目前擔任澳洲墨爾本大學高級講師林慕蓮（Louisa Lim）撰寫的報告。林慕蓮訪調全球54個國家的新聞工作者。

澎湃新聞報導，華春瑩回應紐時報導表示，中國作為擁有14億多人口、占世界人口近1/5，擁有5000年綿延不斷文明的國家，作為世界第二大經濟體和最大的發展中國家，當然應該也值得在國際輿論格局中擁有自己的一席之地。

她並指出，美國參議院外委會通過了2021年戰略競爭法案，提出每年要花費3億美元用於「抹黑中國」的負面信息。面對針對中國的肆意抹黑、謠言謊言，中國當然需要發出自己的聲音，說明事實真相。

華春瑩並反駁指責中方打壓外國媒體的聲音，她稱美方無限期拖延甚至拒簽20多名中國記者的簽證，還將駐美記者簽證停留期削減至不超過90天。新華社和人民網駐美國記者去年11月初提交的簽證延期申請尚未獲批，自2月初起就被迫停止工作，其中新華社記者已被迫於5月1日回國。