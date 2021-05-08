「中國天眼」新發現 找到脈衝星三維速度、自轉軸證據

中方7日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。（新華社資料照片）

被譽為「中國 天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）有新發現。中國科學院國家天文台7日宣布首次找到了脈衝星三維速度與自轉軸共線的證據，標誌著天文學家開始利用該望遠鏡深度研究脈衝星。

貴州的「中國天眼」於2016年9月25日落成，2020年1月11日啟用。已故的英國 知名物理學家霍金生前曾警告「別接觸外星生命」，不過，同年9月中國天眼啟動「尋找外星人」計畫。

澎湃新聞報導，國家天文台博士姚菊枚介紹，大質量恆星死亡時，會以超新星爆炸方式催生一類中子星——脈衝星。中子星的起源包含了極其複雜的物理機制，當前人類用計算機進行的超新星模擬，無法產生速度和自轉軸共線的中子星，這說明人類對於中子星起源的認識還需進一步加深。

比起恆星，年輕的脈衝星具有更高的運動速度和更快的自轉。經過幾十年研究，科學家發現一些年輕脈衝星的速度和自轉軸普遍存在共線的關係。但由於年輕脈衝星徑向速度測量非常困難，以往研究中對脈衝星速度和自轉軸方向的比較，停留在垂直於視線方向的二維平面上。

此次，基於中國天眼對處於超新星遺跡S147中脈衝星J0538+2817的觀測，國家天文台李菂、朱煒瑋團組的姚菊枚博士首次通過閃爍分析的方法獲得脈衝星J0538+2817在超新星遺跡S147中的徑向位置和速度，結合已有切向速度測量獲得三維速度。同時，高精度偏振數據分析給出了三維自轉軸的朝向。

相關論文已在國際學術期刊「自然天文」上刊發。