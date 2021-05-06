印度公告5G試驗電信商 未列入華為、中興

印度疫情嚴重，嚴重影響中企手機產能，中國雖對印度伸援，但印度電信的5G試驗，卻未把中企華為、中興列入；圖為貴陽市民在一家手機營業廳選購5G手機。（中新社資料照片）

印度 通信部4日公告將愛立信、諾基亞、三星等電信商參與印度的5G試驗，但名單中卻未見中企華為 與中興。彭博分析，由於中印邊境對峙衝突，印度的電信運營商一致避免與中國 電信企業在5G領域合作，也以此與美、英和澳洲的行動呼應。

彭博報導，印度主要的電信運營商已經與愛立信、諾基亞、三星和國營的遠程信息處理發展中心合作，開始進行為期6個月的5G試驗。

雖然印度早些時候允許華為參加5G試驗，但在兩國去年在邊境爭議地區發生衝突後，印度對華為的立場變得更加強硬。

今年3月10日，印度政府通過了電信許可規範修正案，要求從6月15日起，各電信商採購設備，只能從指定機構批准的「可信任」供應商處採購，這被外界解讀為是要排除華為等中企。

路透報導，對於印度通信部5月4日的公告，華為拒絕置評，而中興通訊和印度通信部則沒有立即回應有關參與試驗公司名單的置評請求。

中國駐印度使館發言人王小劍則對此表示關切和遺憾，他稱中國相關企業在印經營多年，提供了大量就業崗位，為印通訊基礎設施建設作出了貢獻。將中國電信企業排除在合作之外的做法既損害了中國企業的正當權益，也阻礙了印營商環境改善。