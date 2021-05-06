傳中國擬在太平洋島國吉里巴斯 修建美軍廢棄跑道

中國計畫恢復美軍在太平洋島國吉里巴斯廢棄跑道。（路透）

有消息指出，中國 已制定計畫升級太平洋島國吉里巴斯一個偏遠島嶼上美軍廢棄的機場跑道和橋梁，以恢復二戰期間曾駐紮軍用飛機的一個基地，該島嶼位於夏威夷 西南方約3000公里處，引發各界關注。

路透報導，尚未公開的這個計畫涉及名叫坎頓（Kanton）的小島上進行建設，這是一個珊瑚環礁島，地處亞洲和美洲之間的重要戰略位置。

吉里巴斯反對黨議員Tessie Lambourne表示，她對這個項目感到關切，並希望知道它是否是中國「一帶一路」倡議的一部分。Tessie Lambourne 說，除了跑道和橋梁修復的可行性研究外，政府沒有分享成本和其他細節，「反對黨將在適當時機從政府尋求獲得更多資訊。」

吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）的辦公室尚未對此給予任何回應。

吉里巴斯雖然是人口只有12萬人的小國，但控制著全球最大的專屬經濟海域之一，覆蓋超過350萬平方公里的太平洋。

坎頓島位於夏威夷美軍基地西南方3000公里，在坎頓島的任何重大建設都將為中國提供一個據點，使其深入二戰以來一直與美國及其盟國緊密站在一起的地區。一名太平洋各國政府的顧問指出，這座島嶼將成為海上航空母艦。

2019年9月，吉里巴斯與台灣 斷交，轉向與中國建交，這是當時馬茂做出的決定。