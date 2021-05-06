美媒：中國是紙龍 中媒反嗆：在台海較量 美就是紙老虎

美媒大西洋月刊日前發表「中國只是一隻紙龍」文章。（截圖自大西洋月刊）

美媒大西洋月刊日前發表「中國 只是一隻紙龍」一文，並譏諷中國只會「山寨」。環球時報總編輯胡錫進5日發文表示，究竟美國 是紙老虎，還是中國是紙龍？要看中美的較量在什麼地方發生，如果美國要來主宰台海或者南海，那麼它一定是紙老虎。

環球網報導，近年來，美國政府及媒體一直不斷宣揚一種對於中國的恐慌情緒。但美國「大西洋月刊」的一位資深媒體人大衛·弗拉姆卻並不認可美國政府和媒體不斷渲染中國馬上就要超越美國的做法，日前發表題為「中國是條紙龍」的文章稱，所謂的中國即將在經濟、軍事和科技上超越美國的說法，是被嚴重誇大了。

弗拉姆稱，雖然中國的經濟體量勢必會超過美國，但GDP世界第一並不等於成為超級大國，「中國在1830年時還曾GDP世界第一呢」。他認為，中國不過是條「紙龍」。一個只會「山寨」別人的國家，肯定無法超過美國這麼一個創新的國家。

對此，胡錫進5日發文表示，美媒竟然好意思山寨中國人獨創的標籤，來哄美國公眾。其實中國的確不可怕，真龍也好紙龍也罷，我們首先是和平之龍。中國14億人口，美國3億多，中國在經濟總量等一些方面超過美國，難道是不應該的嗎？

胡錫進強調，至於究竟美國是紙老虎，還是中國是紙龍，要看中美的較量在什麼地方發生，因為什麼發生。如果中國要去東太平洋甚至大西洋挑戰美國的利益，那麼我們一定是紙龍。但如果美國要來主宰台海或者南海，遏制中國的發展，那麼它一定是紙老虎。他們如若不信，歷史一定會給他們補上這一課。