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環球時報社評：結夥對抗中俄 將是美歐噩夢之旅

中國新聞組／北京6日電

美國國務卿布林肯在長達3天的G7外長會期間向外界傳達了這樣的信息，美國不尋求遏制或壓制中國大陸，而是要捍衛以規則為基礎的國際秩序，而且新疆、香港、台灣等問題涉及到大陸是否遵守國際規則。有外媒說，這次G7外長會的主題是應對「中國和俄羅斯的挑戰」。但環球時報5日發表社評「結夥對抗中俄將是美西方噩夢之旅」，

該社評指出，布林肯拒絕「新冷戰」的說法，並且明言不想遏制中國，如果華盛頓真這樣想，當然值得歡迎。但全世界都不會相信布林肯的這種表態，否則西方媒體就不會反覆這樣問美國總統拜登團隊了。

文章說，布林肯做此表態更多恐怕是不得已而為之，因為他知道要推動歐洲和日本與中國「脫鉤」，華盛頓做不到，那些國家在與中國有分歧的同時需要同中國的合作，「新冷戰」總體上不得人心。美國要拉盟友，必須隱藏一些鋒芒，不能逼盟友跟進它的反華政策太甚。

文章指出，這幾個月我們看到美國新的執政團隊在說一套做一套，他們為煽動美國社會和西方世界對中國的敵視不遺餘力，他們在新疆、香港等問題上組織圍攻中國比川普政府有過之而無不及。他們在更加系統性地分裂世界，構建戰略對抗，他們只是在方法上做了調整，試圖循序漸進。

文章強調，我們要警告華盛頓這是戰略玩火，他們休想取得成功。

文章指出，他們必須看到，即使只把中俄兩國的力量加在一起，也要比當年蘇聯—東歐集團強大得多，中俄的經濟科技實力以及軍事實力不僅規模巨大，而且對全球有更廣泛的牽動性。如果有誰通過一意孤行迫使中俄聯合起來與其殊死搏鬥，那一定是它的噩夢。

中國 美國 布林肯

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