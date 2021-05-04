繼國防部長嗆北京後 菲外長爆粗口：中國船隻滾出去

菲律賓外長洛欽。（美聯社）

菲律賓與中國 關係持續緊繃，繼菲國防部長的強硬言論後，菲國外交部長洛欽（ Teodoro Locsin Jr. ）昨日則在推特上辛辣發言，爆粗口要滯留南海的中國船隻「你他媽的滾出去」。

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美國之音報導，洛欽昨日推文要求中國離開菲律賓聲稱擁有主權的海域。他甚至在推文中用了「粗話」：「中國，我的朋友，我該怎麼客氣地說呢？讓我想想看…哦…你他媽的滾出去」。洛欽的推文還說，「你對我們的友誼都做了什麼」？ 「你就像一個醜陋的笨蛋，把你的注意力強加給一個想要交朋友的帥哥……」菲律賓外交部也發表聲明，指控中國海警船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近，對進行演習的菲國艦艇採取「好戰行為」。

路透社報導，中國駐馬尼拉大使館暫未對洛欽的推文置評。中菲兩國日前才對中國船隻聚集在有爭議的惠特森礁 (Whitsun Reef) 周邊海域發生爭執，北京 官員稱在惠特森礁 周邊海域的船隻是躲避海上風浪的漁船。惠特森礁中國稱牛軛礁，菲律賓稱朱利安·費利佩礁。

美聯社報導，菲律賓防長不久前拒絕了中國向菲律賓提出的結束在爭議海域巡邏的要求，「雖然我們承認中國的軍事能力比我們的先進，但這並不妨礙我們用我們所有的一切來捍衛我們的國家利益和我們作為一個民族的尊嚴。」

菲律賓外交部數據顯示，自杜特蒂2016年擔任總統以來，菲律賓已向中國提交了78起外交抗議。

報導指出，菲律賓稱對南中國海部分海域擁有主權，中國將南中國海幾乎所有海域畫歸中國所有。南中國海是繁忙的國際海運航道，每年大約有3萬億美元的貨物通過該海域。南中國海的漁業和海底石油 資源豐富。中國在2012年用海警和海監船包圍了菲律賓聲稱有主權的黃岩島，實際上占領了這片海域。

菲律賓總統杜特爾特上任以來，一直在很大程度上尋求與中國建立更友好的關係，以換取北京方面承諾的數十億美元的投資、援助和貸款。在菲中兩國的海上主權爭端不斷升級的當下，杜特爾特至今仍然將中國視為「好朋友」。不過，路透社報導，杜特爾特上星期表示，「有些事情其實並不需要妥協。」