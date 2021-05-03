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寶萊塢演員求助 駐印大使：中國工人加班供貨

中國新聞組／北京3日電
印度疫情嚴峻，寶萊塢演員推特上向中國「求助」。（取材自澎湃新聞）
印度疫情嚴峻，寶萊塢演員推特上向中國「求助」。（取材自澎湃新聞）

印度的新冠疫情嚴峻，抗疫物資奇缺，一位寶萊塢演員也在推特上向中方「求助」稱，他們試圖向印度運送的數百台製氧機等貨物在中國遇阻，希望中國協助清關。中國駐印度大使孫衛東回應，不僅中印貨運航線正常，中國工人近來更是假期加班，為的就是製造製氧機等物資盡速運往印度救命，兩周來已運送了61航班物資到印度。

綜合報導，當地時間5月1日，印度寶萊塢演員索努．蘇德在推特發文稱，「我們正試圖向印度運送數百台製氧機。必須遺憾地說，我們很多貨物在中國遇阻。而在印度，我們每一分鐘都在失去生命。我請求中國駐印大使和中國外交部幫我們的貨物清關，這樣我們才能拯救生命。」

幾個小時後，中國駐印大使孫衛東回應：「蘇德先生，（我們）注意到了你的推特內容。中國將盡最大努力支持印度抗擊新冠肺炎疫情。據我了解，中國飛往印度的貨運航線是正常運轉的。過去兩周，共有61趟貨運航班從中國飛往印度。」

孫衛東並說：「我們為印度提供了從中國城市運輸醫療物資的清關和運輸便利。我們將繼續確保向印度出口物資渠道的暢通。」

孫衛東並附上了一些運輸過程以及中國製氧機工廠裡工人們正在生產及包裝機器的視頻強調，「五一勞動節假期，中國一家製氧機製造商的工人們正在加班生產和包裝機器。這批製氧機很快將發往印度。」

錢江晚報報導，為了將製氧機等抗疫醫療物資運往印度，以浙江義烏一家與印度合作多年的物流公司為例，負責人謝瓊表示，客戶下的訂單幾乎都是製氧機和血氧儀，「昨天還有個客戶跟我說，他連帶著工廠100多個員工，都在等著製氧機救命。」但現在航空公司都沒有位置，除非包機，她只能盡快地給也們排上艙位，五一再加點兒班，滿足印度客戶的需求。

印度寶萊塢演員索努·蘇德在推特發文，稱許多抗疫救命物資在中國被卡關，特地標註中國...
印度寶萊塢演員索努·蘇德在推特發文，稱許多抗疫救命物資在中國被卡關，特地標註中國外交單位要求放行。 （ 取材自維基百科）

印度 中國 推特

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