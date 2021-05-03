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音樂節VS反封鎖 路透登武漢和西方派對

中國新聞組／北京3日電
武漢草莓音樂節五一開幕，不少歌迷在音樂節上不戴口罩。（路透）
武漢草莓音樂節五一開幕，不少歌迷在音樂節上不戴口罩。（路透）

湖北武漢草莓音樂節1日開幕，同一天，歐洲多國依舊發生反封鎖示威。比利時布魯塞爾也舉辦一場反封鎖派對，不過是非法的，警民再次發生衝突。路透2日這兩篇報導，反映同時發生在東西方的兩場「派對」（Party）。

來源：YouTube

觀察者網報導，武漢的草莓音樂節為期兩日，在「後疫情時代」，武漢早已邁入常規疫情防控的階段，園方操辦起這種大型活動已是得心應手。在五一假期，草莓音樂節將在北京等多個中國城市舉辦。

路透依舊將武漢這次大型集會做成新聞，於2日發布。

報導稱，5天假期的首日天氣溫暖，來參加派對的人，在這座中國中部城市看到他們最喜歡的歌手登台。他們舞蹈、跳躍、尖叫。

去年，由於防控需要，武漢的草莓音樂節改至線上舉行。今年活動回歸線下，音樂愛好者重新享受到現場的快樂。

主辦方對表示，他們對觀眾人數做了限制，1日當天觀眾來了約1萬1000人。此外，主辦方還在每個分舞台間設置區隔，有安保人員控制區間內人數。「有些觀眾佩戴口罩，大多數人沒有。」

路透也不忘提一句「疫情最初在這裡暴發」，但報導通篇都如實描寫著音樂節的防疫措施，援引中國疫情的數據，採訪現場的觀眾。

據報導，回想去年8月，在西方媒體著重報導武漢瑪雅水上公園的泳池派對時，一眾外媒的報導掩藏不住一股「酸味」，新聞裡充斥對眼前景像以及中國數據的不信任感。

快一年過去，武漢仍然是那個好好的武漢，並沒有出現外媒去年擔心的狀況。

諷刺的是，在路透報導武漢音樂節的當天，這家通訊社還發布一則新聞。比利時布魯塞爾1日也舉行一場「派對」，只不過是非法的反封鎖示威。他們和驅散群眾的警察起了衝突，一些人被高壓水槍沖得人仰馬翻。

路透武漢派對的推特報導下，有網民留言稱，「看看他們傳遞的信號：你們也可以擁有這些（派對），只要你們約束自己的行為。」

武漢 疫情 中國

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