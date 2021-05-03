挺美?挺中? 美使館逼選邊站 丹麥媒體拒絕

位於哥本哈根市政廳廣場的「政治報」大廈。(取材自長安街知事)

美國 再祭出「脅迫外交」，丹麥「政治報」（Politiken）日前曝光，美國駐丹麥使館此前曾聯繫該報，要求說明是否使用華為、中興、海能達、海康威視和大華科技等五家中國 企業及旗下公司的電子設備，但卻碰了一鼻子灰。丹麥專家分析指出，此事表明丹麥公司到了必須在中美之間「選邊站」的地步。

長安街知事報導，美使館威脅稱，「政治報」應證明自己從未使用上述中國企業製造的路由器、調製解調器、電子通訊設備等，否則美駐丹使館可能會停止訂閱該報。

不僅「政治報」一家公司收到美方施壓。美駐丹使館還在郵件中稱，使館還向其他「服務供應商」提出了類似要求，並聲稱此舉是「美國務院全球統一要求」。

據報導，面對美方這一霸道「旨意」，丹麥「政治報」耿直拒絕。該報所屬媒體集團IT部門負責人斯文森表示：「美方要求我們對集團分包商使用中國企業設備情況進行擔保，我們不會同意，也不會讓自己受到美國法律的管控。我們高度重視獨立性，會自己選擇商業合作夥伴。」

報導指出，丹麥國際研究所高級研究員安諾森稱，此事表明丹麥公司到了必須在中美之間「選邊站」的地步。他指出，對於「政治報」來說，失去使館訂閱可能無足輕重，但其他丹麥企業可能會屈從於美方壓力。

丹麥國防軍事學院助理教授雅各布森稱，此事更像是美方在主動釋放政治信號，那就是美國要求西方企業必須遠離中國供應商。

實際上，美國擁有脅迫外交的「悠久歷史」。外交部發言人汪文斌日前應詢稱，美國政府並不避諱使用「脅迫外交」一詞，比如將1994年迫使海地軍政府下台譽為「美國脅迫外交的範例」，在2003年將追加軍費中的約303億美元明確列支為開展「脅迫外交」。

此外，美國長年對古巴、朝鮮、伊朗 、委內瑞拉揮舞「制裁大棒」。美上屆政府對多國隨意挑起「貿易戰」。美國總統國家安全事務助理沙利文曾撰文稱美國上屆政府對伊朗政策只有「脅迫」沒有「外交」。

汪文斌表示，脅迫外交這頂帽子，沒有國家比美國更適合戴。丹麥「政治報」被脅迫事件，就是美國奉行「脅迫外交」的生動案例。