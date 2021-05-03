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遼寧艦南海結訓 官宣山東艦也來 未來將上演雙航母訓練

中國新聞組／北京3日電

遼寧艦航母編隊在台灣周邊和南海海域實施例行性訓練之後，解放軍海軍昨天宣布，另一艘航母山東艦航母編隊也已駛進南海進行常態訓練。有專家預測，兩大航母戰鬥群罕見先後「布陣」，未來可能上演「雙航母」訓練，展現解放軍維護國家主權的戰鬥力，意在警告美國等國家不要繼續在南海、台海製造麻煩。

近期中美軍事角力升級，雙方陸續派遣航母駛入東海和南海海域，導致該地區緊張局勢加劇。解放軍海軍發言人高秀成昨天證實，山東艦航母編隊日前已在南海相關海域進行例行性訓練。高秀成表示，這項訓練正當合法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，有利於維護地區和平穩定，希望外界客觀理性看待。今後，海軍仍將按計畫常態組織類似演訓。

山東艦航母於2019年12月服役，4月28日曾被衛星拍到離開海南三亞基地港口，而4月23日正式服役的4萬噸級兩棲攻擊艦海南艦也於當天離開三亞，進入南海。另一艘航母遼寧艦近期也在相關海域出沒，大陸國防部發言人吳謙稱遼寧號航母編隊是例行訓練，並稱「中國航母不是宅男，遠航必是常態。」據日媒報導推算，遼寧艦戰鬥群在海上訓練已持續一個月。

大公報報導，有專家認為，解放軍兩大航母戰鬥編隊先後進行例行性訓練，是因為都需要各自形成實際戰鬥力，預計未來會匯合在一起，形成雙航母戰鬥編隊及相應戰鬥能力，帶來的威懾不僅是簡單疊加，而是單艘航母的數倍。

軍事專家宋忠平表示，航母訓練是為了加強軍事鬥爭準備，維護國家的主權安全和發展利益。解放軍現在面臨軍事鬥爭準備和訓練任務很重，加強這方面訓練工作是正常的，合理合法的。

網絡上有文章分析指出，以任務方向來看，遼寧艦主要以科研訓練，培養航母人才，培養軍艦間協同作戰能力，及航母編隊發展方向為主要任務；而山東艦則應主要用於戰鬥值班。如果依照國際上航母遵循的一艘值勤、一艘訓練、一艘維修的「三三制」原則，大陸至少要有三艘航母，據了解解放軍的第三艘與第四艘航母處於研發建造階段。

宋忠平認為，兩個航母戰鬥編隊都需要各自形成實際戰鬥力，然後匯合在一起，形成雙航母戰鬥編隊及相應戰鬥力，包括解放軍剛下水的075型兩棲攻擊艦海南艦也將與山東艦會合，聯合打造特混編隊，形成更強大的航母級兩棲攻擊艦混合編隊和相關作戰能力。

文匯報引述專家解讀，雙航母群現身，主要考量之一是美國不斷在南海特別是台海製造麻煩，解放軍也要加強軍事鬥爭準備，維護國家主權安全和發展利益。

4月份中國海軍節，中國官方公布山東艦最新畫面。（中國央視視頻截圖）
4月份中國海軍節，中國官方公布山東艦最新畫面。（中國央視視頻截圖）

遼寧艦 美國 台灣

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中國解放軍雙航母 2018年曾「同框」

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