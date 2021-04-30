揭秘天和核心艙：提取尿液水分 循環利用水資源

4月29日，中國空間站天和核心艙從海南文昌發射。當天，被譽為天和核心艙「同胞兄弟」的1:1結構驗證件實物，在北京展出。(中新社)

中國太空 站「天和」核心艙升空，專家表示，天和核心艙是中國太空站的管理和控制中心，所以要最先上天，「好比是大樹的樹幹，其他的艙段都會安裝在它的接口上，如同大樹的根、枝、葉，不斷向外延伸」。

香港01報導，航天科技集團五院太空站任務總設計師楊宏表示，中國太空站總體構型是3個艙段，包括「天和」核心艙、「問天」實驗艙和「夢天」實驗艙，整體呈「T」字構型。其中天和核心艙全長 16.6 米，最大直徑 4.2 米，發射質量22.5 噸，是未來太空站的管理和控制中心。此外，天和核心艙可支持3名航天員長期在軌駐留，支持開展艙內外太空科學實驗和技術試驗，是中國目前研製的最大的航天器。

核心艙結構分系統主任設計師施麗銘指出，「核心艙的體積非常大，長度比五層樓房還要高，直徑比火車和地鐵 的車廂還要寬不少，體積比國際太空站的任何一個艙位都大，航天員入駐後，活動空間非常寬敞。」

據報導，天和核心艙共配置工作區、睡眠區、衛生區、就餐區、醫監醫保區和鍛煉區共六大區域，不僅能夠保證每名航天員都有獨立的睡眠環境和專用衛生間，在就餐區配置微波爐、冰箱、飲水機、折疊桌等家居用品，甚至還配置太空跑台、太空自行車、抗阻拉力器等健身器材，以滿足航天員日常鍛煉。

此外，環球時報引述微信「樞密院十號」指出，中國航天科工二院206所透露，該單位研製的環控生保尿處理子系統及水處理淨化器等組件產品作為天和核心艙環控生保關鍵子系統之一隨天和核心艙發射成功。

據了解，尿處理子系統採用蒸汽壓縮蒸餾技術將預處理後的尿液進行旋轉蒸餾，收集到的水蒸氣冷凝後形成蒸餾水，然後將蒸餾水輸出給水處理子系統進行深度淨化處理，從而把尿液中的水分提取利用，實現了空間站水資源的循環利用，同時減輕了貨運飛船的載荷負擔，大大降低空間站的運營成本。