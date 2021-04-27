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從「中國驕傲」到全網刪帖 封殺趙婷？中外交部拒回應

中國新聞組／北京27日電
趙婷獲得2021年奧斯卡最佳導演獎。(路透)
趙婷獲得2021年奧斯卡最佳導演獎。(路透)

「無依之地」（Nomadland，又譯「游牧人生」）導演趙婷奪得93屆奧斯卡最佳導演殊榮，但在中國網路上，這一消息遭到冷處理。26日下午的外交部記者會上，有記者問及有關趙婷及其電影是否遭遇審查時，外交部發言人汪文斌表示，「你提到的不是一個外交問題。」

綜合媒體報導，趙婷獲獎消息剛傳出時，在微博還能看到一些網友讚美的評論，但到了下午，在新浪微博搜索「趙婷  奧斯卡」，結果卻是一片空白。

「萬萬沒想到，這也能被夾（刪帖）。車輪的速度比想像的快多了。」一名微博網友說道。

在趙婷獲獎後，包括「新浪電影」、「守望好萊塢」、「Houson猴姆」在內的電影帳號和網友便在微博、豆瓣等社交媒體轉發了這一消息，並表達祝福，但他們很快便發現自己的帖子遭到了刪除。「#趙婷拿下奧斯卡最佳導演獎#」的話題標籤也被屏蔽。

在中國最大的搜索引擎百度上搜索關鍵詞「趙婷」，也沒有任何關於其獲獎的新聞。排在前列的是官媒環球時報總編輯胡錫進在今年3月發表的一篇評論文章。

無獨有偶，TVB也早早發布消息稱今年不碰奧斯卡。外界猜測原因除了與反送中紀錄片「不割席」入圍有關，和趙婷也脫不了關係。這兩部在中國都引起很大的爭議。

BBC甚至提到，上月初，趙婷還是中國官媒口中的「中國驕傲」，如今，她獲獎的消息已不再讓北京的政客們感到開心。

在26日下午的中國外交部記者會上，當有記者問及有關趙婷及其電影是否遭遇審查時，外交部發言人汪文斌表示，「你提到的不是一個外交問題。」由此可知，官方對於這個話題刻意迴避的意味非常濃厚。

撇開政治，從商業角度來看，台灣知名影評人膝關節表示，中國目前封殺趙婷的做法，讓漫威、迪士尼影業十分困擾，接下來該如何公關操作是一大難題。因為，中國目前封殺趙婷的做法，恐會影響到她即將執導的漫威大片「永恆族」。

此前趙婷因被曝出過往辱華言論，據爆料，趙婷曾說自己成長時期的中國到處都是謊言，接收到的很多資訊都不正確，還稱自己現在的國家是美國，趙婷因此從「中國驕傲」變為「辱華分子」。

在微博上，關鍵詞「無依之地」和「趙婷」遭到審查。很多網友只能用「無1之地」代替。...
在微博上，關鍵詞「無依之地」和「趙婷」遭到審查。很多網友只能用「無1之地」代替。(取材自微博)

趙婷 中國 奧斯卡

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