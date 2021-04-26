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取消「一帶一路」後 澳洲盯上租給中企的達爾文港

中國新聞組／北京26日電
中國嵐橋集團承租澳洲達爾文港99年。（取材自環球網）
中國嵐橋集團承租澳洲達爾文港99年。（取材自環球網）

澳洲政府日前宣布取消維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」計畫後，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日受訪時表示，澳洲政府正在處理與中國合作的上千起計畫案，並提到已經租給中國企業的達爾文港（Darwin Harbour）「如果不符合我們的國家利益，應該要採取行動」，暗示該港口長達99年的租約有可能生變。

環球網報導，多家澳媒轉引澳聯社（AAP）報導稱，杜登當地時間25日接受澳洲廣播公司（ABC）「Insiders」節目採訪時談及該國租給中國山東嵐橋集團99年的達爾文港。

達爾文港位於澳洲北部，是澳洲距離中國最近的港口，美軍也設有軍事基地。2015年，當地的北領地政府以5.06億澳元（約3.96億美元）租給中國山東嵐橋集團99年。

杜登表示，「實際上有數千起此類案例需要查看，（澳）外交部長正在處理所有這些案例」，他說，該國外交部長潘恩（Marise Payne）應該研究這些個案，「如果它們不符合我們的國家利益，那麼她顯然會採取行動」。

報導引述澳洲媒體如「西澳人報」、「新日報」等標題，皆以杜登考慮「結束對中港口租賃」的方向解讀。澳洲政府21日才以「對外關係法」為由，宣布取消維多利亞州與中方簽訂的「一帶一路」協議。該法去年12月實施，授權澳洲外長檢視所有州政府和大學等機構與外國政府的協議，如果外長認為這些協議違背澳洲外交政策或損害澳洲的外交關係，可以取消。

此外，杜登25日受訪時，還談及不能低估中國大陸與台灣發生軍事衝突的問題，「中國對統一的態度非常明確，這是他們長期以來的目標」，他說，兩岸「存在大量活動和敵意」，「對我們來說，我們要和我們的夥伴和盟友一起努力」，「沒人希望看到中國大陸與台灣或其他任何地區發生衝突」。

澳洲 中國 台灣

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