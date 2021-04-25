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拜登擬拉G7抗中 中媒：「新七國聯軍」加大施壓

中國新聞組／北京25日電

據路透24日獨家報導，白宮一名高級官員稱，美國將催促七國集團（G7）盟友——英國、法國、德國、日本、義大利和加拿大，就新疆地區所謂「強迫勞動」問題加大對中國的施壓。

陸媒稱，這是美國打算組一支新「七國聯軍」，強行將「美式價值觀」套用到中國人頭上。

觀察者網報導，白宮23日表示，美國總統拜登將於6月前往英國和比利時，開啟上任以來的首次海外訪問。他期間將參加6月11日至13日在英國舉辦的G7峰會，預計將聚焦討論被他視為「民主」國家和所謂「非民主」國家之間的戰略競爭。

另拜登副國家安全顧問、國家經濟委員會副主任達利普·辛格（Daleep Singh）稱，G7會議重點關注衛生安全、為應對新冠疫情同步採取的經濟措施、應對氣候變化的具體行動，以及「振奮G7共享的民主價值觀」。

辛格還將矛頭指向了中國，揚言他們的價值觀也「適用於新疆」，並稱華盛頓已經就新疆問題對中國採取了強硬行動，但將尋求與G7盟友擴大這方面的努力，讓G7採取明確行動「來振奮我們『民主』國家的共同價值觀」，以及讓「我們的價值觀融入到我們的貿易關係中」。

另據自由亞洲電台報導，歐洲聯盟針對中國在南海主權爭議海域大規模聚集船隻，再次表達嚴重關切。

歐盟對外行動署4月24日發布聲明指出，中國在牛軛礁附近大規模集結船隻的舉動「危及該地區的和平與穩定」。

對此，中國駐歐盟使團回應歐方涉南海聲明稱，中方漁船在牛軛礁作業、避風合理合法，何來危及地區和平與穩定之說？「我們多次重申，中方在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合國際法。」

中國 G7 美國

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