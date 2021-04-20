我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

「五眼」中的軟肋？紐西蘭沒參與制裁新疆官員

中國新聞組／北京20日電
圖為紐西蘭奧克蘭「新春花市同樂日」活動中，的舞獅表演。紐西蘭總理（前左）出席活動向華人拜年並為醒獅點睛。（取材自新華網）
圖為紐西蘭奧克蘭「新春花市同樂日」活動中，的舞獅表演。紐西蘭總理（前左）出席活動向華人拜年並為醒獅點睛。（取材自新華網）

雖然身為「五眼聯盟」之一，但紐西蘭已經多次缺席盟友對中國的聯合聲明。最近一次是3月時，歐盟、美國、英國和加拿大聯合制裁新疆官員，澳洲和紐西蘭並未參與制裁。不過，紐澳仍有參與五國外交部長的聯合聲明指「中國侵犯人權證據確鑿」，呼籲中方立即停止壓迫維吾爾族。

五眼聯盟去年11月發表聯合聲明，譴責香港政府將四個香港議員取消資格的決議，這時紐西蘭還在其中；但去年11月馬胡塔接任紐西蘭外交部長後，表態希望改善和中國的關係。

今年1月7日，聯盟再次就香港政府逮捕超過50名異議人士發表聲明時，紐西蘭並沒有參與。3月30日，13國發表質疑世界衛生組織（WHO）新冠溯源報告聲明時，五眼再度缺了紐西蘭。紐西蘭外交部當時的說法是，希望先獨立分析世衛的報告內容，在做出評論。

五眼聯盟是二戰後成立的情報分享組織，成員國包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

紐西蘭國內也有其他不滿五眼聯盟的聲音。紐西蘭商人韋恩‧布朗（Wayne Brown）1月時曾投書紐媒「Stuff新聞」指出，紐西蘭應該把「五眼聯盟」的席位賣給日本，並追求獨立，不需要對中國或美國作出任何承諾。

加拿大2018年曾發表一份報告指出，紐西蘭是五眼聯盟的「軟肋」（soft underbelly）。

中國 美國 香港

上一則

習近平視訊出席博鰲論壇 暗批美：世界要公道、不要霸道

下一則

紐西蘭不滿「五眼聯盟」擴權抗中 盼與中國相互尊重

延伸閱讀

人權觀察：中國在新疆暴行恐符合違反人道罪要件

人權觀察：中國在新疆暴行恐符合違反人道罪要件
五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心

五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心
不用隔離檢疫 紐澳「旅遊泡泡」啟動 機場塞爆

不用隔離檢疫 紐澳「旅遊泡泡」啟動 機場塞爆
紐西蘭拚2025年實現無菸國度

紐西蘭拚2025年實現無菸國度

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

2021-04-14 10:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻