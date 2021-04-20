「五眼」中的軟肋？紐西蘭沒參與制裁新疆官員

圖為紐西蘭奧克蘭「新春花市同樂日」活動中，的舞獅表演。紐西蘭總理（前左）出席活動向華人拜年並為醒獅點睛。（取材自新華網）

雖然身為「五眼聯盟」之一，但紐西蘭已經多次缺席盟友對中國 的聯合聲明。最近一次是3月時，歐盟、美國 、英國和加拿大聯合制裁新疆官員，澳洲和紐西蘭並未參與制裁。不過，紐澳仍有參與五國外交部長的聯合聲明指「中國侵犯人權證據確鑿」，呼籲中方立即停止壓迫維吾爾族。

五眼聯盟去年11月發表聯合聲明，譴責香港 政府將四個香港議員取消資格的決議，這時紐西蘭還在其中；但去年11月馬胡塔接任紐西蘭外交部長後，表態希望改善和中國的關係。

今年1月7日，聯盟再次就香港政府逮捕超過50名異議人士發表聲明時，紐西蘭並沒有參與。3月30日，13國發表質疑世界衛生組織（WHO）新冠溯源報告聲明時，五眼再度缺了紐西蘭。紐西蘭外交部當時的說法是，希望先獨立分析世衛的報告內容，在做出評論。

五眼聯盟是二戰後成立的情報分享組織，成員國包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

紐西蘭國內也有其他不滿五眼聯盟的聲音。紐西蘭商人韋恩‧布朗（Wayne Brown）1月時曾投書紐媒「Stuff新聞」指出，紐西蘭應該把「五眼聯盟」的席位賣給日本，並追求獨立，不需要對中國或美國作出任何承諾。

加拿大2018年曾發表一份報告指出，紐西蘭是五眼聯盟的「軟肋」（soft underbelly）。