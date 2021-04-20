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紐西蘭不滿「五眼聯盟」擴權抗中 盼與中國相互尊重

中國新聞組／北京20日電
紐西蘭外長馬胡塔認為「五眼」應專注於分享情報。（路透資料照片）
紐西蘭外長馬胡塔認為「五眼」應專注於分享情報。（路透資料照片）

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）昨天在一場紐西蘭與中國關係促進委員會的活動上表示，對於所屬的「五眼聯盟」（Five Eyes）擴大職權到情報分享以外的事務，感到「不舒服」。她並表示，希望與中國建立互相尊重的關係。

環球網報導，馬胡塔在出席政府資助的「紐西蘭-中國關係促進委員會」（New Zealand China Council）時發表演說，提到「我們對五眼聯盟把關切議題擴大到職權以外的範圍感到不自在」，並稱已經向五眼聯盟表達不滿，「我們更願意尋找多邊的機會來表達我們的利益」。

五眼聯盟是在二戰後創立的情報分享組織，成員國有美國、英國、加拿大澳洲和紐西蘭。但近年來，聯盟也涉及了成員國的國防、財政和外交事務，包括對中國人權議題的譴責與制裁。

馬胡塔還用毛利人的神話故事「龍與塔尼瓦（taniwha）」，來比喻她希望的中紐關係，盼彼此建立相互尊重。紐西蘭先驅報介紹，塔尼瓦是毛利人傳說中一種生活在水中的猛獸。

馬胡塔說，中紐不會總達成一致，但需要公平、誠實地對待彼此。不過，她也表示，紐西蘭將繼續在有關人權的問題上發聲，包括香港、新疆及網路相關議題。

紐西蘭成「軟肋」 盟友不滿

澳媒「ABC」指出，馬胡塔的發言是紐西蘭發出明確訊號，批評其他「五眼」成員利用聯盟對中國施壓，紐西蘭將制定更為獨立的外交政策。紐媒「Newshub」稱，中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，抗中恐會重創紐西蘭經濟；該文章還提到加拿大2018年曾發表一份報告指出，紐西蘭是五眼聯盟的「軟肋」（soft underbelly）。今年1月，中紐才剛簽署自由貿易協定。

ABC分析認為，紐西蘭一再與五眼聯盟其他成員國唱反調的行為，讓澳洲非常不滿，這次馬胡塔的言論，可能會讓紐澳之間的關係更加緊張。英美澳媒體都曾刊出報導稱，五眼聯盟其他成員擔心，「在與中國打交道時，紐西蘭將成為薄弱環節」。

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