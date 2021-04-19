WSJ：美主辦氣候峰會 習近平料將與會「展大國氣勢」

中國國家主席習近平。（中新社）

中美兩國18日同步公布聯合聲明，承諾將合作因應氣候變遷危機，但未提及中國 國家主席習近平 是否出席美國 總統拜登22日舉行的氣候峰會。對此，華爾街日報引述消息人士指習近平將與會。有分析指出，對中國來說，此時是「美國有求於中國」的難得優勢，即使習近平決定出席，也會做足大國氣勢。預料一場爭奪全球氣候外交主導權的角力賽將在本周登場。

美國氣候變遷特使柯瑞14日抵達上海訪問，全程低調，直到他17日轉往南韓首爾訪問後，美中兩國才於18日公布柯瑞與中國氣候變化事務特使解振華會談後共同發表的聯合聲明。雙方在聲明中承諾共同攜手共同因應氣候變遷危機，使暴風雨交加的中美關係似露出「微亮」。

中國氣候變化事務特使解振華與美國氣候變遷特使柯瑞15日至16日在上海舉行會談，圖為中美雙方人員合照。（取材自微博）

勸習近平出席峰會 柯瑞訪中任務沒達成？

美國將在22日世界地球日當天主辦氣候變遷全球領袖視訊峰會，共40國領袖受邀與會，包括習近平。一般認為，柯瑞此行的主要目的之一就是確認習近平將參加這項峰會。不過據報導，中國並未正式確認習近平是否會出席，也未在這次的聯合聲明中明說，僅以「兩國均期待這次氣候峰會」帶過。

有外媒解讀，柯瑞此行似乎並沒有達到美方預期的目標。但華爾街日報則引述一位熟悉此事的人士表示，習近平將會出席。

中央社報導認為，儘管中美罕見發出聯合聲明，但雙方的和平表面下仍是暗潮洶湧，彼此爭奪全球氣候外交主導權的角力賽，可能會在本周浮上檯面。

中國或在主場博鰲論壇 揭示減碳新目標

報導說，習近平上周與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏視訊通話後，似乎暗示將對減碳做出新承諾。但紐約亞洲社會政策研究所分析師伍德陸夫認為，中方可能會選在自家海南島於18至21日舉行的博鰲論壇揭示新目標，而非在美方主辦的場合公布。

難得美國有求於中國？ 「世界都在等中方宣布」

法廣報導，作為全球第一大溫室氣體排放國，習近平是否參與美國舉辦的峰會，被認為是峰會能否取得成功的一大重要的因素。但柯瑞在首爾回答記者提問時表示，中方並未明確習近平是否與會。有分析認為，中方未表態習近平是否出席，是為營造「千呼萬喚始出來」的大國氛圍，畢竟現在是美國有求於中國的絕佳時機，中國怎能不好好利用？

中國官媒環球時報社評也透露了端倪。社評說，從聲明看，雙方取得了成果，但世界輿論都在等待中方宣布國家領導人是否出席美國氣候峰會，使事情進一步明朗化。原因還是大國之間的整體氛圍不好，降低了人們的樂觀。社評並強調，中方認真落實「巴黎協定」，在與美國合作的問題上也「充滿善意」。

社評接著話鋒一轉指出，拜登政府會不會用回歸巴黎協定並扮演領導角色來限制發展中國家的成長空間，仍值得觀察。