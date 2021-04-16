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馬雲露臉了 與普亭視訊同框2小時 不發言、喝了杯茶

記者賴錦宏／綜合報導
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭（中）主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自俄羅斯總統府官網）
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭（中）主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自俄羅斯總統府官網）

神隱多日的阿里巴巴創辦人馬雲再度現身公眾視野。據媒體報導，馬雲14日參加俄羅斯地理學會監事會視訊會議，全程近兩小時的會議，馬雲並沒有發言，一直只是聆聽其他與會者交流和報告。馬雲上次露面是在今年1月底，同樣透過視訊，在鄉村教師頒獎活動致詞。

來源：YouTube

俄羅斯衞星通訊社報導，俄羅斯地理學會監事會視訊會議14日於莫斯科國立大學舉行，由俄羅斯總統普亭主持。

馬雲通過網路視訊會議系統出席會議，當時他身後房間內布局是採中國風，牆上畫著梅花。全程近兩小時的會議，馬雲並沒有發言，一直只是聆聽其他與會者交流和報告，偶爾端起茶杯喝茶。

這是阿里巴巴在本月10日遭到中國監管單位裁定阿里巴巴集團濫用市場支配地位、實施「2選1」壟斷行為，重罰人民幣182.28億元後，馬雲首度露面。距離上一次出現在公眾視野，也已時隔近3個月。

馬雲「跌落神壇」和阿里巴巴一再處於風口浪尖，可追溯至去年10月底，馬雲出席上海外灘金融論壇峰會時，批評金融監管制度的發言，被解讀為槓上北京中央。

去年11月初，阿里巴巴集團旗下螞蟻集團原本要首次公開發行（IPO），卻在上路前夕被當局喊卡。隨後一連串的約談與調查緊接而來，馬雲也消失在公眾場域。

今年1月20日，於「馬雲公益基金會」舉辦的「鄉村教師獎」頒獎典禮上，馬雲以視訊致詞的方式現身。

而英媒日前披露，馬雲所創辦的湖畔大學3月已暫停招生，但目前現有開設的課程照常進行，學校也不會永久關閉。

馬雲 俄羅斯 視訊會議

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