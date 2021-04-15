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避談維族人權問題 無印良品續用新疆棉

中國新聞組／北京15日電

中國新疆政策引發國際人權質疑，新疆棉爭議也延燒多時；經營生活雜貨「無印良品」的日本「良品計畫」14日表示，曾派出獨立的第三方組織進行實地考察，並沒有發現任何違反法律法規或行為準則的情況。因此將持續販售用新疆棉製造的衣物。

中央社據日本經濟新聞報導，良品計畫周三以線上會議方式舉行財報記者會，財務主管杉山孝太宣讀新聞稿表示，根據國際機關所發行的指南，已委託獨立監查機關進行調查，在供應鏈上並無重大問題。

良品計畫指出，新疆是廣大的棉花生產地，占中國棉花生產量八至九成。對於新疆約5000公頃的種植場和其他設施，公司評估過相關資訊和工人概況，並派出外部和獨立的第三方組織進行實地考察。公司指，去年的調查沒有發現違規情況。

公司強調，無印良品產品所用的棉花和棉紗獲得全球標準認證，確定是有機產品。公司提到，認證的條件是遵守國際工會組織制定的國際勞工公約，以及聯合國和經濟合作與發展組織（OECD）制定的商業原則。

良品計畫重申，已經採取所有必要的措施尊重人權和管理勞動標準，並指如果生產過程有任何違反法律法規或行為準則的情況，將會終止商業關係。

他表示，良品計畫僅使用特定棉花農所生產的棉花，萬一有違反法令或違反社內規則的的話，將會停止交易。

在財報記者會上，良品計畫社長松崎曉多次被媒體問及人權問題，並未正面回應，僅按新聞稿內容回答。

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