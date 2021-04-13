美日峰會 將提中國人權、釣島、台海問題

身穿防暴裝備的軍警在烏魯木齊市中心的一座大清真寺的入口處守衛。（路透資料照片）

在美日16日舉行領導人峰會之前，雙方12日先舉行了國防層級會談，會中針對東海、南海局勢及中國 動向交換意見，並確認維持台海和平與穩定的重要性。最近日本 政府一反以往態度多次公開表態關切台海局勢，據日本媒體報導，美國 總統拜登與日本首相菅義偉16日的峰會上，除了將就台海議題達成共識，也會關注中國近來的人權議題，顯示日本政府對中國危機感上升。

據「日本時報」報導，菅義偉是拜登上台後第一位面對面會晤的國家領導人。據悉，菅義偉表示，日本與美國有必要進行合作，以保持威懾力，並創造一個台灣和中國能夠和平解決分歧的環境。報導還引述日本政府消息人士說法稱，美日峰會後將發表聯合聲明，對中國侵犯人權的行為表示關注。

中美對抗升高 逼日選邊站

報導指出，美日峰會在聯合聲明中提到台海情勢以及中國人權問題，十分罕見，因為過去日本政府一直避免在美中之間選邊站，鮮少在台海議題上表達明確立場，擔心激怒北京政府。然而，近年來台海局勢緊張逐漸升高，若爆發衝突，日本極有可能被捲入其中；加上中國近期不斷加強對釣魚台（日稱尖閣諸島）控制權的挑戰，讓日本政府內鷹派聲音抬頭。

消息人士也稱，為了加強對中國海上強權的防範，美日的聯合聲明中將重申釣魚台屬於日美安保條約的範圍。

不過，據德國之聲報導，天普大學日本校區的亞洲研究主任金斯頓（Jeff Kingston）表示，日本試圖在地緣政治與經濟利益之間找到平衡，更傾向在台灣議題上低調，「日本政府支持中國不以武力改變現狀，但他們並不認為需要明確表達這點」。

日本防衛研究所的高級研究員增田雅之則認為，雖然有部分日本議員呼籲日本政府採取新的措施來提升日台雙邊關系，但日本政府與外務省卻不願重新檢視其「一中政策」，「菅義偉不會在台灣問題上做出明確表態，我認為日本政府會繼續與台灣保持『務實』的關係」。

美國方面，拜登政府目前仍延續川普政府的抗中態度，美國國務卿布林肯日前也稱，任何人企圖透過武力改變西太平洋現狀都將犯下「嚴重錯誤」。若中美發生衝突，與美國有安保同盟關係的日本也勢必將站在美國一方。

菅義偉結束訪美行程後，將繼續訪問印度、菲律賓，此舉亦被認為是日本正積極展開「牽制中國」的外交戰。