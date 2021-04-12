與土耳其吵新疆問題 傳中使館被停水

網傳一張疑似挖掘機停在中國駐土耳其大使館門前的照片。（取材自環球時報）

網傳土耳其因在推特 上爭吵已經切斷中國大使館 的供水，環球時報11日從中國駐土耳其大使館相關人士處了解到，該消息不實，中國使館並未停水。

此前，土耳其反對黨政客發表涉新疆極端言論，中國駐土耳其大使館在推特上發聲回擊。當地時間6日，土耳其外交部宣布召見中國大使。中國外交部發言人趙立堅7日就此事回應稱，關於日前土耳其個別人士在推特上公然為恐怖分子張目、挑戰中國主權和領土完整、甚至公然煽動分裂中國的錯誤言論，中國駐土耳其使館第一時間闡明中方嚴正立場，中國駐土耳其使館的有關回應完全正當合理，無可指責。

英國每日快報消息稱，土耳其政府「已切斷了在安卡拉的中國大使館的供水」，這項非同尋常的舉動是在「土耳其和中國外交官之間就有關中國對待維吾爾人話題發生爭執後爆發的」。該消息還配發一張疑似挖掘機停在中國駐土耳其大使館門前的照片。

該報導並未提到消息最初信源，不過據環球時報查詢，早在當地時間7日晚，一位土耳其記者在其個人社交帳號上首先發布這則不實消息，第二天，土耳其媒體「Duvar English」就此進行報導，報導將施工與之前的「爭吵」連結在一起。

環球時報報導，使館相關人士11日表示，該消息不實，使館並未停水。該人士表示，此前使館門口確有施工，「星期三（7日）下午開始施工的，當天就結束了，聽說是接到水管洩漏的報修電話所以派工人來檢修，但並沒聽說停水，大使館自始至終都沒有受到影響」。