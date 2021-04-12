我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

與土耳其吵新疆問題 傳中使館被停水

中國新聞組／北京12日電
網傳一張疑似挖掘機停在中國駐土耳其大使館門前的照片。（取材自環球時報）
網傳一張疑似挖掘機停在中國駐土耳其大使館門前的照片。（取材自環球時報）

網傳土耳其因在推特上爭吵已經切斷中國大使館的供水，環球時報11日從中國駐土耳其大使館相關人士處了解到，該消息不實，中國使館並未停水。

此前，土耳其反對黨政客發表涉新疆極端言論，中國駐土耳其大使館在推特上發聲回擊。當地時間6日，土耳其外交部宣布召見中國大使。中國外交部發言人趙立堅7日就此事回應稱，關於日前土耳其個別人士在推特上公然為恐怖分子張目、挑戰中國主權和領土完整、甚至公然煽動分裂中國的錯誤言論，中國駐土耳其使館第一時間闡明中方嚴正立場，中國駐土耳其使館的有關回應完全正當合理，無可指責。

英國每日快報消息稱，土耳其政府「已切斷了在安卡拉的中國大使館的供水」，這項非同尋常的舉動是在「土耳其和中國外交官之間就有關中國對待維吾爾人話題發生爭執後爆發的」。該消息還配發一張疑似挖掘機停在中國駐土耳其大使館門前的照片。

該報導並未提到消息最初信源，不過據環球時報查詢，早在當地時間7日晚，一位土耳其記者在其個人社交帳號上首先發布這則不實消息，第二天，土耳其媒體「Duvar English」就此進行報導，報導將施工與之前的「爭吵」連結在一起。

環球時報報導，使館相關人士11日表示，該消息不實，使館並未停水。該人士表示，此前使館門口確有施工，「星期三（7日）下午開始施工的，當天就結束了，聽說是接到水管洩漏的報修電話所以派工人來檢修，但並沒聽說停水，大使館自始至終都沒有受到影響」。

中國 大使館 推特

上一則

港高小常識書「中華民國」不見了 學者：史觀不再多元

下一則

上海前市長楊雄心臟病發猝逝 享壽68歲

延伸閱讀

烏克蘭若開戰 專家：土耳其無人機測試機會

烏克蘭若開戰 專家：土耳其無人機測試機會
驅逐中大使？瑞典外長拒絕 中使館批專制

驅逐中大使？瑞典外長拒絕 中使館批專制

維吾爾女力 包著頭巾引領控訴中共無道

維吾爾女力 包著頭巾引領控訴中共無道
性別歧視？ 土耳其總統會歐盟領袖 沒給女主席椅子

性別歧視？ 土耳其總統會歐盟領袖 沒給女主席椅子

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭