我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

注射走私的中國疫苗 菲國總統衛隊126人染疫

中國新聞組／北京10日電
菲律賓國會將調查總統安全部隊施打非法疫苗，圖為總統杜特蒂。（路透資料照）
菲律賓國會將調查總統安全部隊施打非法疫苗，圖為總統杜特蒂。（路透資料照）

中媒8日引述菲律賓總統安全衛隊（PSG）指揮官杜蘭特表示，累計126名總統衛隊成員的新冠病毒檢測呈陽性。有網民翻出同一家媒體去年底的報導發現，菲總統衛隊成員接種的居然是中國國藥集團研發的疫苗，引來網民質疑中國疫苗效力。不過菲官方後來又稱，總統衛隊注射的是當時尚未批准緊急使用的走私疫苗。

中國新聞網8日報導指出，杜蘭特7日接受菲國有電視台PTV-4採訪表示，菲總統衛隊累計有126名成員新冠檢測呈陽性，其中活躍病例45例。檢測呈陽性的成員無不良症狀，且多數是總統府大門及各大樓的門衛，沒有直接與菲總統杜特蒂接觸，「請放心，總統是安全和健康的」。

同樣是7日，菲律賓總統發言人羅奎表示，由於新冠病例激增，杜特蒂本應在7日舉行的每周公開演講推遲，引發揣測。杜蘭特則稱，他建議杜特蒂在首都馬尼拉的疫情緩和後再恢復活動。

報導並指出，當下菲律賓疫情形勢嚴峻，已按計畫先後批准醫護人員及60歲以上老人、有基礎病患者接種疫苗。菲衛生部（DOH）和食品和藥物管理局（FDA）7日也宣布，允許老年人在進行健康評估後使用中國科興疫苗。

法廣引述港媒等報導指出，有網民好奇菲總統衛隊隊打的是哪一個牌子的疫苗，搜尋翻出中新網去年12月底一篇從馬尼拉發出的報導稱，菲總統衛隊成員已接種中國國藥集團研發的疫苗。 不少網民因此質疑國藥疫苗效力，並嘲諷這兩則先後的報導「打臉自己也打臉中國疫苗」。

不過，法廣報導稱，離奇的是，當地馬尼拉時報隨後引述菲食品暨藥物管理局指出，當時尚未核准緊急使用國藥疫苗。菲律賓國防部長羅倫沙納則坦承，菲總統衛隊注射的中國疫苗，是未獲政府許可的「走私貨」。報導並稱菲國會已就事件展開調查，要求傳喚菲總統衛隊負責人。 

法廣並引述菲律賓新聞社消息指出，目前尚不清楚菲總統衛隊的陽性病例中，是否包括國藥疫苗的接種者。

疫苗 中國 國藥

上一則

把「新冠」踩在腳下 上海這條馬路出名了

下一則

南韓女足輸中國 韓媒怪中國球迷「加油太大聲」

延伸閱讀

NBA／連線格林聊往事 KD爆料：私下好來好去是鬼扯

NBA／連線格林聊往事 KD爆料：私下好來好去是鬼扯
NBA／杜蘭特回歸 盼哈登110%康復再復出

NBA／杜蘭特回歸 盼哈登110%康復再復出
NBA／籃網又三缺一 哈登休兵養傷10天 杜蘭特復出

NBA／籃網又三缺一 哈登休兵養傷10天 杜蘭特復出
NBA／社群媒體打口水戰 杜蘭特口無遮攔遭聯盟罰5萬元

NBA／社群媒體打口水戰 杜蘭特口無遮攔遭聯盟罰5萬元

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
山西小伙張崑瑋的徵友帖，意外在網上炸了鍋。（取材自觀察者網）

網上徵女友被「貌」犯 山西小伙起底…竟是清華大佬

2021-04-03 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定