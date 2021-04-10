注射走私的中國疫苗 菲國總統衛隊126人染疫

菲律賓國會將調查總統安全部隊施打非法疫苗，圖為總統杜特蒂。（路透資料照）

中媒8日引述菲律賓總統安全衛隊（PSG）指揮官杜蘭特表示，累計126名總統衛隊成員的新冠病毒檢測呈陽性。有網民翻出同一家媒體去年底的報導發現，菲總統衛隊成員接種的居然是中國國藥 集團研發的疫苗 ，引來網民質疑中國疫苗效力。不過菲官方後來又稱，總統衛隊注射的是當時尚未批准緊急使用的走私疫苗。

中國新聞網8日報導指出，杜蘭特7日接受菲國有電視台PTV-4採訪表示，菲總統衛隊累計有126名成員新冠檢測呈陽性，其中活躍病例45例。檢測呈陽性的成員無不良症狀，且多數是總統府大門及各大樓的門衛，沒有直接與菲總統杜特蒂接觸，「請放心，總統是安全和健康的」。

同樣是7日，菲律賓總統發言人羅奎表示，由於新冠病例激增，杜特蒂本應在7日舉行的每周公開演講推遲，引發揣測。杜蘭特則稱，他建議杜特蒂在首都馬尼拉的疫情緩和後再恢復活動。

報導並指出，當下菲律賓疫情形勢嚴峻，已按計畫先後批准醫護人員及60歲以上老人、有基礎病患者接種疫苗。菲衛生部（DOH）和食品和藥物管理局（FDA）7日也宣布，允許老年人在進行健康評估後使用中國科興疫苗。

法廣引述港媒等報導指出，有網民好奇菲總統衛隊隊打的是哪一個牌子的疫苗，搜尋翻出中新網去年12月底一篇從馬尼拉發出的報導稱，菲總統衛隊成員已接種中國國藥集團研發的疫苗。 不少網民因此質疑國藥疫苗效力，並嘲諷這兩則先後的報導「打臉自己也打臉中國疫苗」。

不過，法廣報導稱，離奇的是，當地馬尼拉時報隨後引述菲食品暨藥物管理局指出，當時尚未核准緊急使用國藥疫苗。菲律賓國防部長羅倫沙納則坦承，菲總統衛隊注射的中國疫苗，是未獲政府許可的「走私貨」。報導並稱菲國會已就事件展開調查，要求傳喚菲總統衛隊負責人。

法廣並引述菲律賓新聞社消息指出，目前尚不清楚菲總統衛隊的陽性病例中，是否包括國藥疫苗的接種者。