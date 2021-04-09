半年爆3次疫情、「毁全國防控大局」 雲南瑞麗書記摘官

瑞麗市委書記龔雲尊，在疫情防控工作中嚴重失職失責，被雲南省委撤職降級處分。（取材自中新網）

中緬邊境雲南瑞麗疫情 尚未受控之際，瑞麗市委書記龔雲尊突被撤職。在雲南省紀委監委通報中，直接點出當地「半年多內發生三次疫情」，尤其「3·29」疫情「嚴重衝擊破壞全國防控大局」，稱龔雲尊「負有主要領導責任」。

人民日報客戶端報導，據雲南省紀委省監委網站通報，日前，經雲南省委批准，雲南省紀委省監委對德宏州委常委、瑞麗市委書記龔雲尊，在疫情防控工作中嚴重失職失責問題進行了立案審查調查。

經查，德宏州瑞麗市在半年多時間內，連續三次發生新冠肺炎 疫情事件，特別是「3·29」疫情事件，嚴重沖擊和破壞了全國、全省疫情防控大局，嚴重沖擊和影響全省經濟社會發展和工作大局，造成嚴重後果和惡劣影響。龔雲尊作為時任瑞麗市委書記，負有主要領導責任。經省委研究同意，給予龔雲尊撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為一級調研員。

雲南省紀委省監委並要求，全省各級黨組織和黨員領導幹部要引以為戒，汲取深刻教訓，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，不折不扣貫徹落實好習近平總書記關於疫情防控重要指示批示精神和黨中央重大決策部署。

此外，北京青年報報導，就在「3·29」疫情發生之前的3月11日，龔雲尊還在瑞麗一場專項行動推進會會上強調，「堅決杜絕再次發生境外疫情輸入事件」。

在疫情發生後（4月1日晚間），龔雲尊還接受過央視「新聞1+1」的採訪。在節目中，龔雲尊說，「我們一定要把疫情牢牢地壓下去。」直到4月7日晚上，龔雲尊還出現在新聞發布會上介紹有關疫情情況。不過，4月8日上午，他就被撤職了。

武漢 居民受訪時表示，瑞麗市委書記被撤職是應該的：「肯定應該處理。我們武漢大疫情時期的官都在追責，還在發酵中，武漢在疫情期間撤下十幾個領導。」但也有民眾認為，瑞麗多次出現疫情，中央政府也有責任。官媒則表示，問責為的是督促落實，「不能讓來之不易的防控成果前功盡棄」。

另據央視新聞客戶端報導，據雲南衛健委消息，4月8日0時至24時，雲南新增新冠肺炎確診病例八例。