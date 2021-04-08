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中歐陷「疆」局 習熱線梅克爾：盼歐盟做獨立正確判斷

記者呂佳蓉／綜合報導
中國國家主席習近平（右）7日與德國總理梅克爾（左）熱線。(新華社資料照片)
中國國家主席習近平（右）7日與德國總理梅克爾（左）熱線。(新華社資料照片)

中歐關係因新疆問題陷入低潮，中國國家主席習近平7日與德國總理梅克爾熱線，希望歐盟獨立作出正確判斷，真正實現戰略自主。梅克爾表示，歐方在對外關係方面堅持自主。當今世界面臨很多問題和挑戰，更加需要德中、歐中合作應對。

據央視新聞報導，習近平7日應約與梅克爾通話。習向梅克爾表示，去年雙方多次溝通，為中德、中歐關係發展發揮了重要引領作用。希望德方、歐方同中方一道作出積極努力，維護和推動中德、中歐合作健康穩定發展，為這個多變的世界增添更多確定性和穩定性。

習近平還指出，雙方應以明年中德建交50周年和北京冬奧會為契機，推進科技、教育、文化、體育等領域交流。

梅克爾表示，歐方在對外關係方面堅持自主。當今世界面臨很多問題和挑戰，更加需要德中、歐中合作應對。歐中加強對話合作，不僅符合雙方利益，也對世界有利，德方願發揮積極作用。

另據多維新聞報導，美國總統拜登上台後，改善了美國與盟友鬧僵的關係，同時更加注重與盟友一同行動。在此背景下，美國同歐盟、英國、加拿大3月22日一起就新疆問題制裁了中國，將一些人員和實體列入了黑名單。美國認為新疆存在種族滅絕行為，維吾爾族人的人權遭到了侵犯。

在這次制裁中，歐盟率先對中國發難，首先發布了制裁聲明。這是1989年天安門事件以來，歐盟首次制裁中國。中國3月22日當天立即對歐盟發起了反擊，也制裁了歐盟十名人員和四個實體。之後幾天，中國陸續制裁了英國、加拿大和美國的人員以及實體。

歐盟對中國的制裁導致中歐關係緊張，原本於2020年12月簽署的中歐投資協定也命懸一線。歐洲議會國際貿易委員會副主席居拉（Winkler Gyula）3月22日在一份電子郵件中說，中方的制裁令人無法接受，歐洲議會決定取消原定3月23日就簽署中歐投資協定舉行的一個審議會。

中國 歐盟 美國

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