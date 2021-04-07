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專家：美航母巡弋西太平洋常態化 中需做好準備

記者李仲維／綜合報導
圖為遼寧艦。(新華社資料照片)
圖為遼寧艦。(新華社資料照片)

南海戰略態勢感知計畫主任胡波表示，未來美軍在東海、南海行動的強度和頻率還會繼續增加，對解放軍而言，需要做好在西太平洋常態化地面對一個、甚至兩個美國航母戰鬥群的準備。

環球時報引述南海戰略態勢感知計畫平台4日發布的消息稱，根據AIS（船舶跟蹤識別系統）顯示，4日上午8時美國海軍羅斯福號航母戰鬥群經由麻六甲海峽進入南海活動。這是羅斯福號今年以來第三次進入南海。

此外，美軍一架EP-3電子偵察機4月1日從日本起飛進入南海上空偵察。當天正是中美南海撞機事件20周年的日子。

胡波表示，從2020年開始，美軍航母在包括南海的西太平洋的行動，不再像之前那樣按部就班或進行一般意義上的巡航，而是常態化在菲律賓附近海域巡航，針對南海、台海等熱點區域則有事就快進快出，並且加強與其他軍艦戰機等聯演聯訓。

他指出，美軍航母在南海等中國周邊海域的行動，變得突然性增強而規律性降低，實戰部署的意味顯著加強，如果持續這種思路，將會看到美國航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次。

胡波認為，美軍艦機頻繁進入南海開展各類軍事活動，主要是因為美國在全球範圍內仍保持明顯的軍事優勢，但在西太平洋地區這種軍事優勢正在逐漸喪失，中方反制和應對的針對性與有效性都在大幅增強。

他稱，未來美軍在東海、南海行動的烈度和頻次還會繼續增加，對解放隊而言，需要做好在西太平洋常態化地面對一個、甚至兩個美國航母戰鬥群的準備。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，歐洲一些國家在中國周邊搞軍事小動作，主要是對拜登政府的呼應，顯示一下對美國老大的忠誠。法德也想彰顯自己的存在感，但派一兩艘軍艦來南海航行或搞聯合演習，沒什麼實質性影響。

中國外交學院教授李海東認為，現在美國拉亞洲和歐洲盟友的軍事力量彙集亞太，除了對北京施壓外，可能還有一種意圖，就是試圖以壓迫性的方式使諸如緬甸議題等亞太熱點問題更趨激化，然後借機進行軍事干預，這樣美國尋求的亞洲北約化和北約亞洲化的目標就會快速推進。

美國 中國 拜登

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