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中國遼寧號戰鬥群經沖繩到太平洋 日監控

中國新聞組／北京5日電
中國航母遼寧號。（路透資料照片）
中國航母遼寧號。（路透資料照片）

日本防衛省統合幕僚監部表示，3日發現中國航空母艦「遼寧號」等共6艘艦艇由沖繩本島與宮古島之間南下，航進太平洋。

據中央社報導，中國遼寧號等6艦艇通過沖繩，日本稱監控動向。環球時報報導稱，日本自衛隊的「御用攝影師」還跟拍下了中國航母編隊航行的照片。

報導引述日本產經新聞消息，日本防衛省統合幕僚監部表示，3日上午8時左右，在長崎縣的男女群島西南約470公里處外海，日本海上自衛隊的護衛艦「涼月」號及P-1、

P3C反潛機發現中國航艦遼寧號等6艘艦艇，後來這6艘艦艇穿過沖繩本島與宮古島之間。隨後，這6艘艦艇南下，經過沖繩本島和宮古島之間海域，向太平洋駛去。

這6艘當中，除遼寧號外，有3艘飛彈驅逐艦、1艘護衛艦、1艘高速戰鬥補給艦。導彈驅逐艦當中有一艘是中國海軍最大型的刃海級（Renhai class）驅逐艦「南昌號」，3月曾在日本海周邊航行約一周。

報導稱，日本防衛省研判，這次中國6艘艦艇航行是中國在東海加強海洋行動一環，日本正加強監控這6艘艦艇的動態。上一次日本發現遼寧號通過這座海域是去年4月。遼寧號2012年服役，2016年首度在太平洋航行。

日本 中國 攝影

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