中國疫苗全球供應、境內接種雙破億 官媒：展大國擔當

在重慶市南岸區江南體育中心新冠疫苗臨時集中接種點，醫務人員為居民接種新冠疫苗。(新華社)

國家衛健委昨天發布，截至27日，中國 各地累計接種新冠病毒疫苗 已超1億劑次。由於中國新冠疫苗全球供應量也剛突破1億劑次，有官媒稱這項「雙破億」紀錄，為全球抗疫展現了大國的使命擔當。不過境內接種劑次破億，接種率卻僅7.1%，距離群體免疫的效果仍有大段距離。

國家衞健委新聞發言人米鋒昨天在國務院聯防聯控機制記者會上表示，加快疫苗接種是當前有力的疫情 防控手段。中國正在安全、有序加快推進新冠病毒疫苗接種工作。截至27日已累計報告接種新冠疫苗超1億241.7萬劑次，接種最多的一天是3月26日，達611.9萬人次。

國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，全國各地正按照「應接盡接、梯次推進、突出重點、保障安全」的原則，做好重點地區和重點行業人群的接種工作。同時積極穩妥推進60歲以上人群、慢性病患者接種，未來將根據臨床研究情況，納入18歲以下人群。國家衛健委也將協調加強疫苗的供應保障。

由於不久前中國新冠疫苗全球供應已突破1億劑次，境內接種也接著破億，新京報社論稱，中國這項「雙破億」紀錄，不僅是中國疫情防控的又一個里程碑節點，也為全球抗疫的最終勝利注入了更多信心；對內反映的是眾志成城的團結一心，對外則彰顯了負責任大國的使命擔當，在疫情這場史無前例的全球危機中，交上了「中國答卷」的一部分。

不過，中央社報導指出，儘管中國疫苗施打破1億劑次，但以14億人口來看，接種率僅7.1%，對照專家稱全民接種必須達到80%才能達到群體免疫的效果，中國距離群體免疫仍有大段距離。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，新冠疫苗接種後的有效期，目前通過抗體水平監測，大概是六個月以上，但抗體不是唯一保護指標。疫苗發揮作用過程中還有其他因素在發揮作用，後續仍需通過研究來確認保護期到底有多長時間。

中國國藥集團中國生物副總裁張雲濤則表示，在國藥集團整個臨床研究過程中，現在觀察到疫苗保護持久性是半年左右，中和抗體持久性也約半年。他並透露，去年3月有一部分人接種了現在上市的新冠滅活疫苗，據檢測，9個月抗體仍有一定水平。