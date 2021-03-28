我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

敏感時刻李克強訪NIKE供應商 網：唱白臉與中央同套路

中國新聞組／北京28日電
李克強3月26日在江蘇視察為耐克(Nike)、阿迪達斯(Adidas)等提供原料的中德合資企業巴斯夫。(取材自推特)
李克強3月26日在江蘇視察為耐克(Nike)、阿迪達斯(Adidas)等提供原料的中德合資企業巴斯夫。(取材自推特)

中國國務院總理李克強近日視察江蘇時，參訪了為Nike、Adidas等品牌提供原材料的中德合資化工廠巴斯夫（BASF）。官方雖然披露李的部分行程，但未提巴斯夫化工廠。此值中國抵制洋貨的敏感時刻，相關影片在網上流出後引發議論。

李克強25日赴江蘇，26日走訪了位於南京的中德合資化工廠巴斯夫（BASF），Nike、Adidas產品的化工原料正是來自巴斯夫化工廠。

新華社等官媒針對李克強江蘇之行的報導主要集中於26日在南京舉行的經濟形勢視訊座談會，只有國務院辦公廳主辦的「中國政府網」披露了李克強走訪江蘇的部分行程，但未提巴斯夫化工廠，而是有網民在微博貼出李克強參訪這家工廠的圖片和影片。

在此敏感時刻，網上對於李克強訪問BASF工廠的舉動出現不同聲音。有評論說，李克強是在釋放信號，「自己與那些抵制H&M的人不同」；也有網民說，「你以為是不同調，其實就是他們一貫的套路。一個唱紅臉，一個唱白臉」、「本質一樣，維護統治」。

自由亞洲電台報導，李克強對巴斯夫管理人員說，「你們投入得越多，稅收抵扣越多，我們就越高興，這會有效激勵企業創新，促進產業升級」。

他表示，「我們就是要通過稅收優惠、市場化的辦法，公平普惠地撬動企業和全社會增加研發投入。不光要四兩撥千斤」。

法廣網分析指出，不可能想像李克強不會維護中共的統治，但是他的一些平實的舉動，平實的言論，比如去年兩會記者會上說的有關中國還有六億人月收入不過千元等等，比如在抵制洋貨風暴中走訪為洋貨備料的合資廠，這些細節與僵硬強硬的習近平比較起來，可能讓民間感覺到一絲透氣的空間。

李克強 中國 國務院

上一則

崔天凱駁拜登強國論：誤讀中國 擔心霸權會被取代

下一則

不甩中國？義潮牌班尼頓、零售商OVS挺人權 拒用新疆棉

延伸閱讀

Nike贊助半壁江山 中國體壇抵制好難

Nike贊助半壁江山 中國體壇抵制好難
陳奕迅解約愛迪達 老婆Nike穿滿穿好被噓爆

陳奕迅解約愛迪達 老婆Nike穿滿穿好被噓爆
越過坎坷往前看！李克強：盼中美多領域、多層次對話

越過坎坷往前看！李克強：盼中美多領域、多層次對話
李克強：GDP目標 6%以上不低了

李克強：GDP目標 6%以上不低了

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構