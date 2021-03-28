敏感時刻李克強訪NIKE供應商 網：唱白臉與中央同套路

李克強3月26日在江蘇視察為耐克(Nike)、阿迪達斯(Adidas)等提供原料的中德合資企業巴斯夫。(取材自推特)

中國國務院 總理李克強 近日視察江蘇時，參訪了為Nike、Adidas等品牌提供原材料的中德合資化工廠巴斯夫（BASF）。官方雖然披露李的部分行程，但未提巴斯夫化工廠。此值中國抵制洋貨的敏感時刻，相關影片在網上流出後引發議論。

李克強25日赴江蘇，26日走訪了位於南京的中德合資化工廠巴斯夫（BASF），Nike、Adidas產品的化工原料正是來自巴斯夫化工廠。

新華社等官媒針對李克強江蘇之行的報導主要集中於26日在南京舉行的經濟形勢視訊座談會，只有國務院辦公廳主辦的「中國政府網」披露了李克強走訪江蘇的部分行程，但未提巴斯夫化工廠，而是有網民在微博貼出李克強參訪這家工廠的圖片和影片。

在此敏感時刻，網上對於李克強訪問BASF工廠的舉動出現不同聲音。有評論說，李克強是在釋放信號，「自己與那些抵制H&M的人不同」；也有網民說，「你以為是不同調，其實就是他們一貫的套路。一個唱紅臉，一個唱白臉」、「本質一樣，維護統治」。

自由亞洲電台報導，李克強對巴斯夫管理人員說，「你們投入得越多，稅收抵扣越多，我們就越高興，這會有效激勵企業創新，促進產業升級」。

他表示，「我們就是要通過稅收優惠、市場化的辦法，公平普惠地撬動企業和全社會增加研發投入。不光要四兩撥千斤」。

法廣網分析指出，不可能想像李克強不會維護中共的統治，但是他的一些平實的舉動，平實的言論，比如去年兩會記者會上說的有關中國還有六億人月收入不過千元等等，比如在抵制洋貨風暴中走訪為洋貨備料的合資廠，這些細節與僵硬強硬的習近平比較起來，可能讓民間感覺到一絲透氣的空間。