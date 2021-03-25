習近平考察福建沙縣小吃 「全國能夠流行」

國家主席習近平23日在福建省三明市沙縣考察調研。圖為習近平在夏茂鎮俞邦村考察時，同村民親切交流。(新華社)

本報系聯合報報導，正在福建考察的國家主席習近平 23日前往沙縣夏茂鎮俞邦村，他表示，民以食為天，沙縣小吃非常受歡迎。他這次來也是看一看沙縣小吃目前的現狀和前景怎麼樣，沙縣小吃在現有取得成績的基礎上，還要探索，還要完善，還要辦得更好。

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央視報導，習近平說，現在的城市化、鄉村振興都需要沙縣小吃，這就叫做應運而生，相向而行，他希望沙縣小吃再接再厲，繼續引領風騷。

另據網路上的一段影片畫面，習近平和小吃店商戶交談時，先是提到「全國能夠流行」的小吃，一個是沙縣小吃，另一個是蘭州拉麵。接著他又詢問一旁隨行官員「還有什麼」，官員則回答「黃燜雞米飯」。

習近平向商戶說，當年他在福建任職時，「我就是在推廣這個（沙縣小吃），首先向全省，然後向全國推行」。視察後官媒即對此發表文章，讚頌習近平「眼光敏銳」。

據報導，習近平23日表示，自己此行是看一看沙縣小吃現狀和前景如何。在現有取得成績的基礎上，沙縣小吃「還要探索，還要完善，還要辦得更好」。

當晚，新華網「學習進行時」即發表文章，除介紹「沙縣小吃」外，並敘述習近平擔任福建省委副書記時，如何「敏銳地發現了這個富民產業」，指明沙縣小吃業的「準確定位」，進而使「沙縣小吃」拓展到全球60多個國家和地區，帶動30萬人就業 。這與習近平的關心和扶持有直接關係。

習近平在三明市沙縣總醫院視察時表示，健康是幸福生活最重要的指標，健康是1，其他是後面的0，沒有1，再多的0也沒有意義。他期許十四五期間要做到大病不出省，一般病在市縣解決，日常疾病在基層解決，為人民健康提供可靠保障。