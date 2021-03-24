中共建黨百年慶 習近平將發表談話不閱兵

2015年九三閱兵演練的解放軍儀仗隊。（取材自新華網）

2021年是中國 共產黨成立100周年，屆時將以中共 中央名義，隆重舉行慶祝成立100周年大會，中共中央總書記習近平將發表重要講話。今年沒有閱兵活動，但將為傑出黨員頒發「七一勛章」、「光榮在黨50年章」，同時舉辦大型主題展覽、文藝演出及研討會等活動。

中共中央23日在國務院新聞辦舉行記者會，說明中共成立100周年慶祝活動有關情況。

宣傳部副部長王曉暉指出，中國共產黨已經由一個只有50幾名黨員的小黨，發展成為擁有9100多萬黨員的世界上最大的馬克思主義執政黨。在內憂外患中團結帶領中國人民開闢了偉大道路。

根據中共黨中央批准的方案，慶祝活動主要有八項，開展黨史學習教育 、舉行慶祝大會、開展「七一勳章」評選頒授和全國「兩優一先」評選表彰、舉辦大型主題展覽、舉辦文藝演出、召開理論研討會和座談會、推出一批文藝作品和出版物、開展群眾性主題宣傳教育活動。習近平並將在慶祝大會發表重要講話。

中共中央軍委政治工作部主任助理李軍少將表示，根據中共中央和中央軍委有關部署，在慶祝活動中，沒有安排閱兵。全軍官兵將在戰鬥崗位上，慶祝中共百年華誕、守護祖國和人民安寧。

李軍指出，中共中央軍委對軍隊慶祝活動作了統一安排，主要突出了四個方面：一，鍛造絕對忠誠，「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。二，感悟思想偉力。將召開全軍慶祝中共成立100周年理論研討會。三，賡續革命精神。舉辦主題展覽，全新再版「星火燎原」叢書等。四，矢志強軍奮鬥。將以中共中央軍委名義表彰全軍優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進黨組織。