中國駐法使館罵法國學者「小流氓」 激爆法國輿論

中國駐法國大使盧沙野。（取材自百度百科）

中國 駐法大使盧沙野日前致函要求取消法國參議員訪問台灣未果，中國駐法大使館 又因辱罵法國學者「小流氓」而激爆法國輿論，引發政界、學界紛紛譴責。

法廣網報導，此事緣起於盧沙野日前致函要求法國參議院友台小組主席取消訪台，招致法國知名學者、中國問題專家、法國戰略研究基金會(FRS)研究員安托萬．邦達茲(Antoine Bondaz)批評，邦達茲稱盧沙野這封信是對法國民主制度的干預，不可接受，「我們的參議員自由決定他們的出訪計畫，有會見任何人的自由。北京 無權對法國的民選官員指手畫腳，更何況是一個外交官。」中國使館19日則在推特上稱邦達茲是「小流氓」。

中國駐法大使館被指不顧起碼的外交尊嚴和禮節，侮辱駐在國一名學者，法國輿論先是驚訝，繼而憤怒，法國歐洲議員不分左右一致支持學者，還要求法國外交部傳召盧沙野，發出嚴厲警告。法國世界報報導說：「這是中國使館第一次指名道姓攻擊法國學者。」

多位歐洲議會議員加入譴責行列，格魯克斯曼說， 如果我們的政府領導人還有尊嚴和國家意識，應立刻傳召中國大使，然後跟他嚴正解釋：「如果您再繼續撒野，就馬上回中國，在某些時刻，再也不能視而不見，必須挺直脖子。」貝拉米則在推文中直接向外交部長勒德里昂喊話：「中國使館侮辱了一位知名學者，警告人們要聽從北京，親愛的勒德里昂，不能讓這件事過去，那樣將是懦弱和危險的。」

邦達茲表示：「罵我『小流氓』不會影響我的工作。但令人擔憂的是(中使館)在外國任意使用這種粗野的修辭，以及中國大使可以在法國領土隨意地辱罵記者和議員。」