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美媒：紐約大學上海分校 多名美籍學生遭警毆打拘留

中國新聞組／北京21日電
美國紐約大學在上海的分校近日傳出多名美籍學生遭警方毆打拘捕後，校方卻稱介入警方初步調查不適當。（示意圖／取材自Ingimage）
美國紐約大學在上海的分校近日傳出多名美籍學生遭警方毆打拘捕後，校方卻稱介入警方初步調查不適當。（示意圖／取材自Ingimage）

美國紐約大學在上海的分校近日傳出多名外籍學生遭警方毆打拘捕，校方稱不清楚為什麼執法當局採取這樣的手段，但相信是針對特定的人而非全部人。美國學者指出，這次事件呈現出「典型的中國法律程序」，恐影響美國學生赴中國留學意願。

中央社引述華盛頓郵報報導，上海警方日前分別在一間酒吧與一個生日派對的場合，帶走九名上海紐約大學學生，六人為美國籍，三人分別為芬蘭、摩洛哥和馬來西亞籍。其中一名美國男生遭警方打傷頭部，另一名女生的手臂則被抓傷。九人被拘留11到16小時不等，在做完毒品篩檢並確定為陰性反應後，陸續釋放。

上海紐約大學發言人表示，校方仍不清楚為什麼執法當局採取這樣的手段，校方認為可能與查緝毒品有關。發言人並稱「在警方初步調查時學校介入並不適當」。

美國之音引述上海紐約大學學生事務部主任彭漢智在發給全體學生的電子郵件中說：「目前仍不清楚雙方到底發生了什麼，是警察暴力執法，還是當事人不配合工作被採取強制措施。」對於外界質疑校方沒有提供學生與家長適當的協助，郵件則稱「學校正審視處理過程，以找到可以做得更好的辦法。」郵件並稱，中國警方有24小時的偵查期，並作出是否指控的決定。「學校在事發24小時內能做的事情十分有限」。

據了解，上海紐約大學創立於2012年，是由華東師範大學與紐約大學合作建設。今年2月，校方對外宣布2021年秋季申請入學人數為1萬8713人，比去年增加12%，創下建校以來的紀錄。其中來自中國的申請入學人數僅2246人，美國以外的國際學生申請人增加了53%。

紐約大學 美國 中國

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