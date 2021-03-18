30餘年來首次 歐盟將為新疆制裁北京 中嗆：奉陪

維吾爾族議題國際關注，圖為法國維吾爾人協會參與巴黎國際婦女節（國際女權日）遊行。(中央社)

路透報導，兩名歐盟 外交官表示，歐盟27國的大使昨天同意以侵犯人權為理由，對中國 等國家的個人進行新的制裁，預計歐盟外長將在22日正式批准。這將是歐盟自1989年天安門事件後對中國武器禁運以來，首次對中國實施制裁。對此，中方表示，若有人執意對抗惟有奉陪。

美國 之音引述報導指出，歐盟各國大使批准對四名中國官員和一個實體實行旅行禁令並凍結他們的資產，這些人以及這個實體的名字在22日得到歐盟外長的正式批准之前不會公開。

據報導，歐盟外交官表示，這些中國官員被控侵犯中國維吾爾穆斯林少數民族的人權。他們說，實施制裁反映出歐洲、美國和加拿大對維吾爾人的深切擔憂。

報導並稱，儘管這些制裁主要是象徵性的，但此舉標誌著歐盟對中國的政策明顯強硬起來。歐盟長期以來一直將中國視為友好的貿易伙伴，但現在卻認為中國存在有系統地侵犯基本權利和自由。

對此，中新社報導，中國駐歐盟使團團長張明表示，新疆面臨的問題是反恐、去極端化、反分裂的問題，而不是什麼人權問題，也從來不存在所謂「種族滅絕」、「強制勞動」和「宗教壓迫」。他還說，很多國家設立「去極端化中心」、「教育轉化中心」進行去極端化改造，中方措施與美國、英國、法國的去極端化做法本質上並無二致。

張明表示，中方希望對話，不希望對抗，請歐方三思而行；若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪。

中央社報導，歐盟上次對中國祭出制裁是在1989年的六四事件後，當年歐盟對北京實施武器禁運，這項禁令目前仍未解除。

外交消息人士表示，這份歐盟成員國大使通過的完整清單上有11個名字，也包括俄羅斯、利比亞、南蘇丹和北韓官員。

另外，外交消息人士證實，歐盟使節團因要求探訪入獄的維吾爾族學者土赫提（Ilham Tohti），而致新疆之行陷入停頓。中國自2019年以來表示，已邀請外國外交官和聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）參訪新疆自治區。

此外，央視新聞客戶端報導，英國首相強生16日對議員發表講話時稱，英國希望與中國合作，包括建立更強大和積極的經濟關係，以及在應對氣候變化問題上的合作。在受到來自保守黨議員的壓力時，強生警告稱不要對中國發動「新冷戰」。