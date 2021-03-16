沙塵罩北京…禍因：蒙古國拚經濟 過度放牧毀草原

蒙古國遭遇特大沙塵暴，天空遮蓋成一片「血色」（取材自界面新聞／圖片來源：視覺中國）

當北京籠罩在近10年來最大的沙塵暴 中之時，而此次沙塵暴的「禍首」蒙古國正在遭遇特大沙塵暴。從3月13日晚到15日上午，特大沙塵暴已經造成該國多人死亡。蒙古國近年屢受沙塵侵襲，最主要的原因是草原嚴重退化。蒙古國曾有80%的國土被草原覆蓋，但目前約70%的草原已經遭到破壞。開礦、氣候變化都被視為破壞因素之一，但最主要原因是過度放牧。

界面新聞報導，過度放牧的背後則是經濟利益考慮。蒙古國是全球第二大羊絨生產國，羊絨供應量約占全球的三分之一。羊絨也是蒙古國除銅和金之外的第三大出口商品。

世界貨幣基金組織（IMF）統計顯示，從1990年到2020年，蒙古國的牲畜數量增長了三倍，遠遠超出草地的承受能力。IMF報告指出，畜牧業占到蒙古國農業生產的90%，每四個蒙古人中就有一人從事畜牧行業。但嚴重過度放牧和氣候變化導致該國草地退化加劇，草地退化反過來進一步導致飼料短缺。美國 俄勒岡州立大學2013年的一項研究顯示，蒙古國草原退化有80%都是由過度放牧引發。

在社會主義國家時期，蒙古國對於牧場上牲畜的數量進行了嚴格規定。1990年經濟自由化後，牲畜數量開始暴漲。IMF統計顯示，從1990年到2020年，蒙古國的牲畜數量從超過2000萬頭漲至近7000萬頭。在牲畜中，粗略估計有3100萬綿羊，2700萬頭產羊絨的山羊。而與綿羊不同，山羊在吃草時會把草根一起吃掉，使草原自我恢復更加困難。

科學雜誌指出，當動物吃草的速度快於草地自然恢復的速度時，生態環境會發生明顯變化：草地開始稀疏；部分地區寸草不生；土壤流失加速；原本的草地被有毒、不可食用的植物取代。

蒙古國是除中國 之外的最大羊絨生產國，年產量約9400噸，出口的羊絨大部分為原料羊絨。據蒙古國羊絨羊毛協會的數據，每年羊絨出口能帶來2.5億美元的收入，為7000人提供工作。

IMF報告指出，過度放牧導致的草原退化已經引發了兩個連鎖效應。首先是無法放牧的牧民大量湧入首都烏蘭巴托，居住在棚屋區。棚屋區冬季取暖燒炭引發了嚴重空氣污染。其次則是沙塵暴。草原退化導致的沙塵暴不僅僅襲擊蒙古國，還擴散到中國、日本、南韓等東亞國家。

除過度放牧之外，氣候變化與乾旱進一步加劇了蒙古國的自然環境惡化。聯合國發展項目顯示，過去70年，蒙古國是受氣候變化影響最嚴重的國家之一，溫度上漲超過攝氏2度，高於全球平均水平。