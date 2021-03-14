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拒收孟晚舟新證據 菲國外長質疑加法院「為什麼」

中國新聞組／北京14日電
孟晚舟一方有意提交新證據被拒。（中新社）
孟晚舟一方有意提交新證據被拒。（中新社）

加拿大法院12日拒絕接納華為首席財務官孟晚舟一方在引渡聆訊提交的部分新證據。此前在推特上批評加國法官作法的菲律賓外長洛欽再次發聲，他質疑法官「選擇被告想要做的辯護和她能提供的證據」，他並暗示這是「納粹」法官才這麼做。

環球網報導，加拿大法院12日拒絕接納華為首席財務官孟晚舟一方在引渡聆訊提交的部分新證據。被拒絕接納的是來自華為員工陳述的宣誓書。宣誓書稱可以證明匯豐銀行早就知道華為在伊朗的業務，而非如美國司法部所指控，孟晚舟誤導了匯豐銀行。

對此，菲律賓外長洛欽在推特上寫道，「為什麼？法官可以選擇被告想要做的辯護和她能提供的證據嗎？我不知道，但我想只有戴著金色和紅色肩章以及鐵十字勳章，身著滿是金色條帶的灰綠色制服（暗指納粹制服）的法官才這麼做。」

洛欽此前也在推特就孟晚舟事件發表意見批評加拿大任意拘押外國公民的行為，「拘押一名在生意上擊敗你的中國女高管」，即便拘押她的人戴的是假髮而非軍帽。

報導指出，中國外交部發言人趙立堅表示，事實早已充分說明，孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件。加拿大政府扮演了美方的幫兇，其所作所為正是任意拘押外國公民的直接例證。趙立堅敦促加方立即糾正錯誤，釋放孟晚舟女士。

孟晚舟 華為 加拿大

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