美擴大限制供貨華為 趙立堅：事實證明美國不可靠

為避免混淆，美國更明確規範供應商對華為出口5G元件限制。(路透)

知情人士透露，美國 政府已通知華為 的部分供應商，將緊縮先前已批准出口許可證的條件，禁止供應所有會被用於華為5G裝置、或是被放入華為5G裝置的零組件。最新禁令已在本周生效。

這顯示現任總統拜登打算計畫實施川普政府時期的加強出口管制措施，暗示美國官員正在落實對中國 大陸保持強硬的承諾。

據環球時報報導，發言人趙立堅表示，中方已就此多次表明嚴正立場。美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。趙立說，事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家，這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。他強調，，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。

美國商務部2019年把華為納入貿易黑名單，規定美國公司在出售美國的技術和智慧財產權給華為之前，須申請政府許可證，之後也曾核發出口許可證給華為供應商。

路透引述取得的修正後條件指出，企業不得出口「會被用於或包含在任何5G裝置」內的零組件給華為，廣泛地闡釋出，這項禁令將禁止所有包含美國技術、且會被納入華為5G裝置的零組件，即便一些零組件跟5G功能無關；禁令已在9日生效。

美國商務部工業與安全局公告表示，該局將繼續「與跨部會的部門合作，延續實施《出口管理條例》規定的許可證政策，以保護美國的國家安全和外交政策利益」。

此外，路透也引述印度官員指出，根據印度6月生效的採購規範，可能阻止當地行動電信商使用華為製造的電信設備，而且中興通訊也可能被納入印度的採購黑名單。