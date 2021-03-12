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兩會觀察╱美中大氣候未定 台海小氣旋難升

記者 羅印冲

今年大陸全國兩會昨天落幕，原本外界預期，北京可能有對台新策，結果卻僅是重申一中原則和反獨底線，主要原因可以「美中大氣候未定，台海小氣旋難升」兩句話概括。

美國因素始終是北京「解決」所謂台灣問題的主要牽制，今後一段時間內也是如此。尤其，美國白宮易主後，拜登不減對台灣支持，甚至強化盟友關係以抗中，從近期美國外交出擊和美中高層對話安排就能看出端倪，也讓北京解讀美方訊息，即想圍堵北京，又不想撕破臉，用大陸術語就是「鬥而不破」。

在上述情勢下，中共顯然需要更多時間和訊息來摸清拜登政府，究竟在區域和台海問題上會出什麼牌，因此說「美中大氣候未定」。在美中關係重新盤整之際，北京似乎更為急切且顯居下風。

美中大氣候未定，大陸就不會在台海有大動作，對於蔡政府釋出的若干積極訊號自然也不會正面接招。從邱太三出掌陸委會到大陸祭出鳳梨事件，已可預判兩岸離「春暖花開」還有不小距離。

受美國因素可能長久牽制下，中共對台灣問題的解決已有新的判準。一是優先克服美中實力差距的問題，只有美國無法干預或者介入代價過高時，北京才能從容處理台灣問題。

因此，只需把台灣困在「無法台獨」一中框框裡，隨時間推移，美中差距拉近，局面終會對北京有利。所以中共主管對台事務的二把手汪洋才會說，「台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，但主動權和主導權始終在大陸這一邊」。

更早一點，汪洋在一月的對台工作會議上強調「時和勢始終在我們（大陸）這邊」，把大陸日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能。這些說法都出於相同的認知和判斷邏輯。

二是繼續做單方面促統和促融工作，持續推出針對台商、台青的優惠政策，把願意到大陸發展生活的台灣人牢牢留在大陸，兩岸民間交流就不會中斷，甚至還可能升溫。

北京 台灣 美國

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