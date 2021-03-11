兩會╱政協委員促監管996 奔熱搜 網友：終於注意了

阿里巴巴主席馬雲稱「996」工時制是一種巨大的福氣，惹來網民聲討。（新華社資料照）

全國政協會議 昨天閉幕，但對「996」的關注仍引來全網沸騰。全國政協委員李國華在會中建議對沒有補貼或加班費的「996」工作制加班文化進行監管，以保護勞動者的生命健康權、職工合理的工作時間。提議發布後衝上熱搜第一，閱讀量已超6億，網友感嘆問題終於被注意到了，「雙手贊成」。

北京 日報報導，所謂「996」工作制是指勞動者每天早9點到崗，一直工作到晚上9點，每周工作6天，且沒有補貼或者加班費。調查顯示，國內近九成的職場人都難逃加班命運，其中，45.5%的職場人每周加班兩到三天，更有24.7%的人幾乎每天在加班。

「這種工作制度是已經違反我國勞動法的『延長法定工作時間』的制度，其實是被完全禁止的。」全國政協委員李國華在剛閉幕的全國政協會議中表示，較之加班現象的廣泛性，其在某些行業普遍制度化和嚴重超時化，是最為人詬病、最具危害性的。

李國華指出，當前中國「996」問題處於企業失控、監管失序、工會失靈的狀態，鮮少見到「996」企業得到處罰，勞動監察沒有發揮應有的作用，勞動者維權困難；一些企業甚至直接在規章制度中規定，執行「996」、大小周工時，剝奪了員工的休息時間。

李國華調查發現，從2019年到2021年，「996」的問題不僅沒有得到緩解，反而愈演愈烈。「有的公司要求員工每月工作380小時以上，甚至遠遠高出『996』的每月300小時工作時間。現在在短視頻、在線教育、出行、電商等領域，部分互聯網企業，又開始推行大小周工作制。」

「『996』既違反勞動法，更背離奮鬥精神，其社會危害性不可小看。」李國華建議要從講政治的高度重視對『996』、大小周問題的監管，保護勞動者的生命健康權，保障職工合理的工作時間。

「超時加班與體面勞動、舒心工作、全面發展不相符，與國家提倡的提升人民生活品質也脫節。希望「兩高」像重視治理欠薪一樣，重視解決超時加班問題。」在全國政協總工會界別討論「兩高」工作報告的小組會議上，全國政協委員、全國總工會研究室主任呂國泉的這番呼籲引發現場熱議。

全國政協委員、上海建工集團股份有限公司副總工程師王美華指出，很多超時加班都是「隱形」的。比如，自從有了智能手機，有了工作微信 群，很多人的上下班時間界限就模糊了，有的企業要求員工24小時在微信群裡待命，漏接電話或不及時回复就算違規，甚至會遭到開除。

全國政協常委、香港工會聯合會榮譽會長林淑儀委員也持類似觀點。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶在10日在全國人大北京市代表團全體會議上發言時表示，「在聯想，我們一直強調的是工作與生活的平衡，旗幟鮮明的反對『996』」。不過有網友調侃：「因為聯想實行的是007」。