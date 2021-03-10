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美印太司令：中國正力拚加速在國際秩序上取代美國

記者張文馨／華盛頓報導
美國印太司令部司令戴維斯上將9日在參議院軍事委員會作證。（視頻截圖）
美國印太司令部司令戴維斯上將9日在參議院軍事委員會作證。（視頻截圖）

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）9日向聯邦參議院軍事委員會工作報告，根據其書面證詞，解放軍將先進武器投入訓練和演習，與中國大陸在該印太地區的威脅，是關鍵挑戰之一；另外，在答覆議員提問時，戴維森表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅。

戴維森稱印太為美國未來最重要區域，且仍是美國最主要的戰區，他也提到中國是最主要的挑戰。

戴維森即將退役，這可能是他最後一次以印太司令身分赴國會作證，國防部日前宣布由現任太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）接掌印太司令部。

不少參議員關切台灣議題，參議員蘇利文（Dan Sullivan）問到台海潛在衝突時間表。

戴維森表示，這10年的憂慮非常明確，不只是中共投入的船艦、飛機和火箭數量，還有包括對香港、新疆和西藏的掌控能力，以及對南海與東海的實際控制。

戴維森說，「我憂心他們加速其野心企圖，取代美國和基於國際規範的領導地位」，戴維森說，他認為中共想在2050年之前達成這項目標。

「在那之前，台灣也是他們的野心企圖之一」，戴維斯說，「我認為近10年威脅相當顯著，老實說，可能就在未來6年內。」

戴維森表示，美國過去40多年的「戰略模糊」政策，協助台灣維持現狀，他同意應定期檢視，並持續穩定對台軍售。

在書面證詞中，戴維森提到，美國與台灣基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證維持實質關係，美方提供台灣國防物資與服務，使台灣維持自我防衛能力，得以面對威脅。

戴維森表示，解放軍不只發展先進的武器系統，並頻繁運用在訓練和演習，提高戰力，並向區域和全球傳遞訊息，例如中國大陸在去年8月朝南海發射中程反艦飛彈，證明其能攻擊西太平洋的航空母艦，意指解放軍表明在應對區域危機時，中方有能力應對可能的第三方干預。

此外，戴維森說，解放軍進行兩棲和海上打擊聯合訓練，模擬入侵台灣，並以大部隊演習，證明其干預朝鮮半島危機的能力，反覆練習以完善解放軍戰鬥經驗不足的缺點，這是解放軍為現代戰爭所做的關鍵準備。

談到中國大陸在印太地區的威脅，戴維森表示，中國大陸在該地區採取越來越強硬的軍事部署，施加壓力並擴大影響力，對台灣尤其如此；解放軍直到去年都在擴大在台灣周圍的軍事部署，包括出動轟6繞行台灣，越過台海中線，進入台灣的防空識別區，這都是近25年以來最為頻繁的時刻。

戴維森表示，中共過去兩年間將兩棲攻擊訓練納入國家級演習中，幾乎可以確定是要施加壓力且表達決心。

戴維森表示，美軍應在西太平洋投入更多長程武器，包括陸基武器；「越大的長程精準打擊火力對西太平洋穩定至關重要。」

台灣關係法 美國 中國

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